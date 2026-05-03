世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）は2日、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑戦し、0-3判定で敗れた。33戦目でプロ初黒星。リングを降りる際のポーズが、海外でも注目を集めている。

12回終了のゴングを聞くと、中谷は笑っていた。互いに死力を尽くした井上とハグ。運命の判定は0-3で、キャリアで初めての敗北となった。

5万5000人の大観衆から拍手が降り注ぐ中、中谷はリングを降りる際、両手を胸の前で合わせた。応援してくれたファンに謝罪の意を込めた。スポーツチャンネル「DAZNボクシング」公式Xが、「ジュント・ナカタニはリングを降りる時、とても謙虚だった。真の戦士だ」として動画を公開すると、海外ファンにも反響が広がった。

「ナカタニは超一流だ」

「彼はとても謙虚だね」

「なんてすごい男だ」

「敗北後の振る舞いの手本だ！」

「真のワールドクラスのボクサー」

「2人のスポーツマンシップが美しい」

「最大限のリスペクトを」

中谷は激闘から一夜明けた3日、自身のインスタグラムを更新。「昨晩も沢山の応援ありがとうございました！ そして井上選手ありがとうございました！ 東京ドームのリングとても楽しかったです！ 怪我は少しありますが、しっかり治してまた戦います！」とつづった。



（THE ANSWER編集部）