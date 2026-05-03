お笑いコンビ「令和ロマン」が、単独ライブの特典の中止、内容の変更を発表した。単独ライブ「ＲＥ：ＩＷＡＲＯＭＡＮ」の公式Ｘ（旧ツイッター）が３日までに更新され、ＳＳロマン席・Ｓロマン席限定の特典「リハーサル観覧パス」の中止と、それに替わって令和ロマンの２人が登場する時間を設けることを発表した。

公式Ｘには「【ＳＳロマン席・Ｓロマン席のお客様へ】」のタイトルで「本日のメールでのご案内におきまして、説明が不足しご不安・ご不信をおかけしてしまいましたこと心よりお詫び申し上げます。特典『リハーサル観覧パス』の中止につきまして、見送りのみをお伝えしておりましたが、当日開演前１５時頃に、ＳＳロマン席・Ｓロマン席のお客様限定で令和ロマンのお二人が直接ご登場するお時間をご用意しております。こちらご来場に関する詳細は別途後日ご連絡させていただきます」と告知した。

「説明の順序が逆になってしまったこと、お伝えの仕方が至らず誤解を招いてしまったこと深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます ＲＥ：ＩＷＡＲＯＭＡＮ ＃Ｒｅ令和ロマン」と謝罪した。

これを受けて、郄比良くるまはこの投稿を引用し、「申し訳ありませんでした！」とポストした。

単独ライブ「ＲＥ：ＩＷＡＲＯＭＡＮ」は１６日に神奈川・Ｋアリーナ横浜で開催予定で、チケットは完売。Ａロマン席１万５０００円、ロマン席１万円の通常チケットのほか、アリーナ前方確約のＳＳロマン席が１０万円、アリーナ確約のＳロマン席が３万円で販売され、ＳＳとＳのロマン席には「リハーサル観覧パス」が特典として発表されていた。