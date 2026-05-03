岡田将生さん主演のTBSドラマ『田鎖ブラザーズ』の第4話が5月8日夜10時から放送されます。

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本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法では裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。

岡田将生さん演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太さん演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う物語です。

※以下5月8日放送予定のネタバレを含みます。

第3話あらすじ

事件のカギを握る津田（飯尾和樹）が死亡し、手がかりを失った真（岡田将生）と稔（染谷将太）。

唯一見つけたメモに記されていた電話番号は、父の朔太郎（和田正人）が勤めていた工場長の妻・ふみ（仙道敦子）のものだった！

その直後、なぜか強行犯係の小池（岸谷五朗）が現れ、31年前の新事実を突き付けられる。

一方、放火殺人の捜査では、秋田県警と協力し逃げた痣の男を追う強行犯係。

その矢先、新たな殺人事件が発生する…！