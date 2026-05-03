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YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【銀座の隠れ家】朝５時まで営業の隠れ家割烹 名物「鮑のクリームコロッケ」は注文必須 旬の味覚を大将が美味しく作ってくれました」を公開した。2026年2月24日にオープンした「銀座 しら石 別邸」を訪れ、魚屋の目利きが選び抜いた旬の素材をライブ感たっぷりに堪能する様子を紹介している。



銀座の地下にひっそりと佇む同店では、とろけるようなウニや、マグロ節の出汁が効いたしじみ汁から食事がスタート。中でもtoko氏がイチ押しするのが、別邸名物の「鮑のクリームコロッケ」だ。立派な鮑を丸ごと一枚使用した贅沢な逸品で、映像にはサクサクの衣の中からアワビがゴロッと現れる様子が収められている。toko氏も「ため息が出るほど贅沢な逸品」と絶賛し、サクッとした表面とトロッとしたクリームのコントラストを楽しんだ。



さらに、メインには脂の乗った「黒メバルの煮付け」が登場し、味が沁みた筍や蓮根とともに堪能。炊き立ての新潟産米「こしいぶき」と煮付けを合わせ、「至福の時間」を味わう様子が映し出されている。こだわりのペアリングワインや、食後の風流な挽き茶まで、五感で楽しめる要素が満載だ。



お昼11時から朝5時まで営業しており、ふらりと訪れる客もいるほどの人気ぶりを見せる同店。toko氏が「リピート確定」と太鼓判を押すこのカウンター割烹は、特別な日の食事や、銀座での上質な時間を過ごしたい人にとって、見逃せない選択肢となるだろう。