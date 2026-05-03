SEVENTEEN、日本ファンミ開催記念POP-UPオープン「糸」イメージのフォトゾーン・東京会場は「パズルSEVENTEEN」特設ブースも
【モデルプレス＝2026/05/03】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’』の開催を記念して、東京・大阪で『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’ POP-UP STORE』が開催される。5月3日より、東京会場がオープンする。
【写真】KPOPトップアイドルのポップアップ、インパクト大のフォトゾーン
『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’ POP-UP STORE』では今回のファンミーティングを盛り上げる、『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’』OFFICIAL MERCHANDISEを販売する。ラインナップを解禁後、SNSで話題になったCARAT（SEVENTEENのファンネーム）の公式カラーであるRose Quartz＆Serenityの配色でデザインされた多彩な商品がずらり。『YAKUSOKU』のイメージとマッチするRIBBON BRACELETやSHOE LACESや、ボンボンイ（SEVENTEENの公式キャラクター）もリボンやフリルを身につけたデザインのラインナップが。その他バックやアパレルなど日常使いができるアイテムも用意されている。
POP-UP STOREに入ると、今回のファンミーティングのモチーフである「糸」を想起させるようなリボンでデザインされたフォトゾーンが目に入る。このフォトゾーンの向かい側に設置されているメンバーの肖像の背景と類似したデザインとなっており、メンバーと同じようなシチュエーションで写真を撮ることができる。その奥には壁面一面にSEVENTEENのミュージックビデオが流れるエリアが広がっており、SEVENTEENの世界に没入できるような空間になっている。
また、東京会場では本日5月3日から5月6日までの4日間限定で、モバイルパズルゲーム『パズルSEVENTEEN』の特設ブースが登場する。ブース内では、ゲームのプレイ状況等に応じて限定キャラクターステッカーが当たる「ラッキードロー」イベントを実施している。あわせて、会場に来られない全国のファンも楽しめるよう、抽選でステッカー13種セットが当たるSNS連動キャンペーン「＃パズルSEVENTEENとYAKUSOKU」も本日より開始する。『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’』OFFICIAL MERCHANDISEが公演会場以外でオフラインで一番早く入手することができるのもこのPOP-UP STOREだけとなる。（modelpress編集部）
＜東京＞
開催期間：2026年5月3日（日・祝）〜5月14日（木）
開催場所：第9SYビル 1F（東京都渋谷区神宮前6-23-3）
営業時間：全日11：00〜19：00
＜大阪＞
開催期間：2026年5月12日（火）〜5月25日（月）
開催場所：シログチビル 1-2F（大阪府大阪市北区角田町2-15）
営業時間：全日11：00〜19：00
＜事前予約対象日＞
東京：5月3日（日・祝）〜5月10日（日）終日
5月11日（月）〜5月14日（木）OPEN〜15：00まで
大阪：5月12日（火）〜5月20日（水）終日
5月21日（木）〜5月25日（月）OPEN〜15：00まで
※上記日時以外に関しては事前予約なしで入店可能だが、混雑時は予告なしに整理券配布をする場合あり
【Not Sponsored 記事】
◆SEVENTEEN、ファンミ開催記念ポップアップ開催
『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’ POP-UP STORE』では今回のファンミーティングを盛り上げる、『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’』OFFICIAL MERCHANDISEを販売する。ラインナップを解禁後、SNSで話題になったCARAT（SEVENTEENのファンネーム）の公式カラーであるRose Quartz＆Serenityの配色でデザインされた多彩な商品がずらり。『YAKUSOKU』のイメージとマッチするRIBBON BRACELETやSHOE LACESや、ボンボンイ（SEVENTEENの公式キャラクター）もリボンやフリルを身につけたデザインのラインナップが。その他バックやアパレルなど日常使いができるアイテムも用意されている。
POP-UP STOREに入ると、今回のファンミーティングのモチーフである「糸」を想起させるようなリボンでデザインされたフォトゾーンが目に入る。このフォトゾーンの向かい側に設置されているメンバーの肖像の背景と類似したデザインとなっており、メンバーと同じようなシチュエーションで写真を撮ることができる。その奥には壁面一面にSEVENTEENのミュージックビデオが流れるエリアが広がっており、SEVENTEENの世界に没入できるような空間になっている。
◆東京会場は「パズルSEVENTEEN」特設ブースも
また、東京会場では本日5月3日から5月6日までの4日間限定で、モバイルパズルゲーム『パズルSEVENTEEN』の特設ブースが登場する。ブース内では、ゲームのプレイ状況等に応じて限定キャラクターステッカーが当たる「ラッキードロー」イベントを実施している。あわせて、会場に来られない全国のファンも楽しめるよう、抽選でステッカー13種セットが当たるSNS連動キャンペーン「＃パズルSEVENTEENとYAKUSOKU」も本日より開始する。『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’』OFFICIAL MERCHANDISEが公演会場以外でオフラインで一番早く入手することができるのもこのPOP-UP STOREだけとなる。（modelpress編集部）
◆「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’ POP-UP STORE」開催概要
＜東京＞
開催期間：2026年5月3日（日・祝）〜5月14日（木）
開催場所：第9SYビル 1F（東京都渋谷区神宮前6-23-3）
営業時間：全日11：00〜19：00
＜大阪＞
開催期間：2026年5月12日（火）〜5月25日（月）
開催場所：シログチビル 1-2F（大阪府大阪市北区角田町2-15）
営業時間：全日11：00〜19：00
＜事前予約対象日＞
東京：5月3日（日・祝）〜5月10日（日）終日
5月11日（月）〜5月14日（木）OPEN〜15：00まで
大阪：5月12日（火）〜5月20日（水）終日
5月21日（木）〜5月25日（月）OPEN〜15：00まで
※上記日時以外に関しては事前予約なしで入店可能だが、混雑時は予告なしに整理券配布をする場合あり
【Not Sponsored 記事】