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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

ヘッドホンに求める二大欲求といえば、「装着感」と「音質」の素晴らしさでは？

4月27日に新発売したAnker（アンカー）のワイヤレスヘッドホン「Soundcore Space 2」は、その両方をしっかり満たしてくれます。

■この記事で紹介している商品

Anker Soundcore Space 2 (Bluetooth 6.1 ワイヤレス ヘッドホン)【最大70時間音楽再生 / ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / LDAC/ハイレゾ対応 (ワイヤレス/有線) / マルチポイント対応/外音取り込み/マイク内蔵】 ブラック 16,990円 Amazonで見る PR PR 16,990円 楽天で見る PR PR

長時間つけたくなる、包み込むようなフィット感

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「Soundcore Space 2」がヘッドホンラバーの欲求をいかに満たすか、じつにシンプルなからくりです。

まずは、特に進化した装着感について。2,000人以上の頭部データと人間工学に基づいたヘッドバンド設計を採用したことで、装着時の負担を分散。包み込むようなフィット感を実現しているんです。

さらに、従来モデル（Soundcore Space Q45）より約10%軽量化しており、低反発クッションの採用と相まって長時間の使用でも疲れにくいという朗報も！

「リアルタイムで最適化ノイキャン」と「クリアサウンド」

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続いて音質については、Anker独自の「ウルトラノイズキャンセリング 3.5」をしっかり搭載。周囲の環境に合わせてリアルタイムでノイズキャンセリングを最適化してくれるため、あらゆるシーンで静けさと没入感を味わえます。

そして40mmの大型ドライバーと高音質コーデック「LDAC」への対応しているので、原音に忠実でクリアなサウンドを楽しめるんです。

欲望満たす「Soundcore Space 2」なら、1日中心地良く高音質にひたれますね！

●ブラック

Anker Soundcore Space 2 (Bluetooth 6.1 ワイヤレス ヘッドホン)【最大70時間音楽再生 / ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / LDAC/ハイレゾ対応 (ワイヤレス/有線) / マルチポイント対応/外音取り込み/マイク内蔵】 ブラック 16,990円 Amazonで見る PR PR 16,990円 楽天で見る PR PR

●オフホワイト

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●ミントブルー

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