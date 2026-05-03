恋の相談をした親友が【まさかの裏切り】！？友だちの衝撃的な本性と、その後に待ち受けていた“予想外の結末”とは…！
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！バイト先の集まりで出会った素敵な彼に恋をした主人公。しかし、信頼していた親友に恋の相談をしたことをきっかけに、事態は思わぬ方向へ進んでいきます。友情と恋愛が入り混じる、波乱の恋愛エピソードです！
楽しい恋にワクワクしていたあの頃
ある週末、バイト先の先輩が開いてくれたグループの集まりに参加したときのことでした。その場には初対面の人もなん人かいて、そのなかに笑顔がとても素敵で気さくな彼がいたのです。
共通の趣味の話題で一気に打ち解けた私たちは、時間を忘れるほど会話が盛り上がり、私は自然と彼に惹かれていきました。
帰り道、私は一番仲の良い友人に「実は気になる人ができたんだ」とこっそり相談しました。
すると彼女は「絶対うまくいくよ！私も応援するから！」と笑顔で背なかを押してくれたのです。その言葉がとても心強く、私はこれから始まる恋に胸を弾ませていました。
偶然目にした衝撃の光景
それから私は、友人の応援に励まされながら、彼との距離を縮めようと頑張っていました。勇気を出してなん度かメッセージを送ってみたものの、返信はどこかそっけなく、なかなか関係は進展しません。
そんなある日の夕方、偶然立ち寄った街で見覚えのある後ろ姿を見つけました。目を凝らした瞬間、私はその場で凍りつきました。
そこにいたのは、彼と親しげに手を繋ぎながら歩く友人だったのです。
恋を応援すると言ってくれていたはずの彼女が、どうして彼とそんな関係になっているのか理解できず、私はショックのあまり立ち尽くしてしまいました。
そして、友人から衝撃の発言が飛び出します…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部