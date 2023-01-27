連休アウトドアごはん♪前日仕込みで断然楽『タンドリーチキン』しっとりジューシーテク

お天気のいい日に、外で食べるごはんは格別ですよね。

そこで、ベランダやお庭などアウトドアにおすすめのホットプレート料理をご紹介。ヨーグルトベースのたれに漬け込んだ「タンドリーチキン」は、外はカリッと、中はしっとりした食感。カレー風味で、大人も子どもも大好きな味わいです。

前日漬け込んで、あとは焼くだけなので、とってもラクチン。GWのイベントごはんにぜひ♪

タンドリーチキン

材料（4〜5人分）

鶏もも肉（大）……2枚（約600g）

ズッキーニ……1本

赤パプリカ……1個

〈タンドリーだれ〉

プレーンヨーグルト……大さじ3

しょうがのすりおろし……1かけ分

にんにくのすりおろし……1かけ分

カレー粉……大さじ1

トマトケチャップ……大さじ1

塩……小さじ2/3

こしょう……適宜

オリーブオイル

下ごしらえ

前日に肉を漬ける。鶏肉は余分な脂肪を取り除き、一枚を6等分に切る。保存袋にたれの材料を混ぜ、鶏肉を加えて手でもみ込み、口を閉じ、冷蔵庫に6時間以上おく。

作り方

（1）材料を切る

ズッキーニはへたを切り、幅1cmの輪切りにする。パプリカは縦半分に切ってへたと種を取り、大きめの乱切りにする。

（1）ホットプレートで焼く

ホットプレートにオリーブオイル大さじ1を中火で熱し、鶏肉を皮目を下にして並べる。こんがりと焼き色がつくまで2〜3分焼いて裏返す。あいたところにズッキーニ、パプリカを並べてふたをし、弱めの中火で6分ほど蒸し焼きにする。ふたを取り、汁けがなくなるまで3分ほど焼く。

みんなでホットプレートをわいわい囲みながら、ぜひ楽しみながら味わってください。