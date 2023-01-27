連休アウトドアごはん♪前日仕込みで断然楽『タンドリーチキン』しっとりジューシーテク
お天気のいい日に、外で食べるごはんは格別ですよね。
そこで、ベランダやお庭などアウトドアにおすすめのホットプレート料理をご紹介。ヨーグルトベースのたれに漬け込んだ「タンドリーチキン」は、外はカリッと、中はしっとりした食感。カレー風味で、大人も子どもも大好きな味わいです。
前日漬け込んで、あとは焼くだけなので、とってもラクチン。GWのイベントごはんにぜひ♪
タンドリーチキン
材料（4〜5人分）
鶏もも肉（大）……2枚（約600g）
ズッキーニ……1本
赤パプリカ……1個
〈タンドリーだれ〉
プレーンヨーグルト……大さじ3
しょうがのすりおろし……1かけ分
にんにくのすりおろし……1かけ分
カレー粉……大さじ1
トマトケチャップ……大さじ1
塩……小さじ2/3
こしょう……適宜
オリーブオイル
下ごしらえ
前日に肉を漬ける。鶏肉は余分な脂肪を取り除き、一枚を6等分に切る。保存袋にたれの材料を混ぜ、鶏肉を加えて手でもみ込み、口を閉じ、冷蔵庫に6時間以上おく。
作り方
（1）材料を切る
ズッキーニはへたを切り、幅1cmの輪切りにする。パプリカは縦半分に切ってへたと種を取り、大きめの乱切りにする。
（1）ホットプレートで焼く
ホットプレートにオリーブオイル大さじ1を中火で熱し、鶏肉を皮目を下にして並べる。こんがりと焼き色がつくまで2〜3分焼いて裏返す。あいたところにズッキーニ、パプリカを並べてふたをし、弱めの中火で6分ほど蒸し焼きにする。ふたを取り、汁けがなくなるまで3分ほど焼く。
みんなでホットプレートをわいわい囲みながら、ぜひ楽しみながら味わってください。
フードスタイリスト、栄養士。食品会社に勤務しながらフードコーディネーター養成学校に通い、同校講師を経て独立。雑誌や広告でスタイリストとして活躍するかたわら、料理家としても活動している。特に、子どもが喜ぶ見栄えのするイベント料理や、愛嬌のある動物やキャラクターを模した料理製作を得意とし、レシピ提案とその世界観を生かすスタイリングの両方を担当することが多い。