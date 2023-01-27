アーセナルvsフルハム スタメン発表
[5.2 プレミアリーグ第35節](エミレーツ スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 19 レアンドロ・トロサール
MF 41 デクラン・ライス
MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 3 カルビン・バッシー
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 6 ハリソン・リード
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 19 サムエル・チュクウェゼ
MF 20 サシャ・ルキッチ
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコント
DF 2 ケニー・テテ
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 31 イサ・ディオプ
MF 10 トム・ケアニー
MF 14 オスカー・ボブ
MF 24 ジョシュ・キング
FW 9 ロドリゴ・ムニス
FW 18 ジョナ・クシ・アサレ
監督
マルコ・シウバ
※25:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 19 レアンドロ・トロサール
MF 41 デクラン・ライス
MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 3 カルビン・バッシー
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 6 ハリソン・リード
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 19 サムエル・チュクウェゼ
MF 20 サシャ・ルキッチ
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコント
DF 2 ケニー・テテ
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 31 イサ・ディオプ
MF 10 トム・ケアニー
MF 14 オスカー・ボブ
MF 24 ジョシュ・キング
FW 9 ロドリゴ・ムニス
FW 18 ジョナ・クシ・アサレ
監督
マルコ・シウバ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります