[5.2 プレミアリーグ第35節](エミレーツ スタジアム)

※25:30開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 7 ブカヨ・サカ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 19 レアンドロ・トロサール

MF 41 デクラン・ライス

MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 5 ピエロ・インカピエ

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 56 マックス・ダウマン

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

監督

ミケル・アルテタ

[フルハム]

先発

GK 1 ベルント・レノ

DF 3 カルビン・バッシー

DF 5 ヨアキム・アンデルセン

DF 21 ティモシー・カスターニュ

DF 33 アントニー・ロビンソン

MF 6 ハリソン・リード

MF 8 ハリー・ウィルソン

MF 19 サムエル・チュクウェゼ

MF 20 サシャ・ルキッチ

MF 32 エミール・スミス・ロウ

FW 7 ラウール・ヒメネス

控え

GK 23 バンジャマン・ルコント

DF 2 ケニー・テテ

DF 15 ホルヘ・クエンカ

DF 31 イサ・ディオプ

MF 10 トム・ケアニー

MF 14 オスカー・ボブ

MF 24 ジョシュ・キング

FW 9 ロドリゴ・ムニス

FW 18 ジョナ・クシ・アサレ

監督

マルコ・シウバ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります