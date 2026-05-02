14試合目で初のPK戦で敗れ３連勝ならず。今季６点目の横浜FMエースが語る課題は？「後半に純さんとかが入ってきた時みたいに…」
横浜Ｆ・マリノスは５月２日、J１百年構想リーグEASTの第14節で、水戸ホーリーホックとホームで対戦した。
前節からスタメンを６人変更したなか、開始５分にオナイウ情滋の右CKから谷村海那が強烈なヘディングシュートを叩き込み、先制に成功。しかし27分に失点すると、結局最後まで勝ち越し弾を奪えず。１−１で突入したPK戦を１−３で落とした。
前々節で浦和レッズを３−２、前節でジェフユナイテッド千葉を３−２で下していた横浜FMだが、今回は14試合目にして初めて臨んだPK戦の末に敗れ、３連勝を逃した。
今季６点目をマークした谷村は「まだまだ決めれるシーンがいっぱいあるので、そこは自分の課題」と自身にベクトルを向けたうえで「２連勝して、やるサッカーもはっきりして、みんなが自信をつけてきたところだったので、今日は勝ちたかった」と試合を振り返る。
続けて「『前半は硬く行こう』と話していたので、失点は痛かったけど、同点で終われたのはプランとして良かった」と語りつつ、「後半に(天野)純さんとかが入ってきた時みたいに、全員がスイッチを入れられるようにならないといけない」とチームの改善点を口にした。
中３日で、アジア・チャンピオンズリーグエリートで準優勝したFC町田ゼルビアと敵地で相まみえる。28歳のエースは「もっと前から行って、(ボールを)取って前で攻撃するのがマリノスのサッカーなので、それをどの相手にも出すことがこれからの勝ちに繋がっていく」「勝利だけを考えて頑張りたい」と意気込んだ。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
前節からスタメンを６人変更したなか、開始５分にオナイウ情滋の右CKから谷村海那が強烈なヘディングシュートを叩き込み、先制に成功。しかし27分に失点すると、結局最後まで勝ち越し弾を奪えず。１−１で突入したPK戦を１−３で落とした。
前々節で浦和レッズを３−２、前節でジェフユナイテッド千葉を３−２で下していた横浜FMだが、今回は14試合目にして初めて臨んだPK戦の末に敗れ、３連勝を逃した。
続けて「『前半は硬く行こう』と話していたので、失点は痛かったけど、同点で終われたのはプランとして良かった」と語りつつ、「後半に(天野)純さんとかが入ってきた時みたいに、全員がスイッチを入れられるようにならないといけない」とチームの改善点を口にした。
中３日で、アジア・チャンピオンズリーグエリートで準優勝したFC町田ゼルビアと敵地で相まみえる。28歳のエースは「もっと前から行って、(ボールを)取って前で攻撃するのがマリノスのサッカーなので、それをどの相手にも出すことがこれからの勝ちに繋がっていく」「勝利だけを考えて頑張りたい」と意気込んだ。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」