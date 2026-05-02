14試合目で初のPK戦で敗れ３連勝ならず。今季６点目の横浜FMエースが語る課題は？「後半に純さんとかが入ってきた時みたいに…」

14試合目で初のPK戦で敗れ３連勝ならず。今季６点目の横浜FMエースが語る課題は？「後半に純さんとかが入ってきた時みたいに…」