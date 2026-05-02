「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2026年4月25日、自身のインスタグラムを更新。カチューシャをつけたディズニーコーデを披露した。

「特別な扉の向こうへ」

阿部さんは、「クラブ33」とコメントを添えて、ノースリーブのツイードトップスとデニムパンツを合わせたコーデやディズニーランドを楽しむ様子を投稿した。「特別な扉の向こうへ」といい、「ずっと気になってた場所」「やっと行けた、ディズニーの中の『秘密のレストラン』」「こういう体験って、記憶に残るよねっ」とつづっていた。

最後は、「一枚目カチューシャ逆になってる」とお茶目に締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、カチューシャをつけて、ノースリーブのツイードトップスとデニムパンツを着用。シンデレラ城をバックに、頭に手を置いてカメラ目線で写っていた。2枚目では、扉に手を添えて振り返る姿を披露していた。

この投稿には、「可愛いさ爆発」「可愛すぎるって」「カチューシャもコーデもお似合いで可愛い」「キュート！！」「可愛くて素敵」といったコメントが寄せられていた。