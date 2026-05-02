グレート・ピレニーズの微笑ましいドタバタ劇が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で111万回再生を突破し、「重めの愛w」「愛おしすぎる..！」「思わず笑っちゃいました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おじいちゃんが寝ているソファに座ろうとする『50キロの超大型犬』→自分の大きさが全くわかっていない光景】

ソファの上にドシン！

YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレートピレニーズ」の投稿主さんは、グレート・ピレニーズの『ドレミ』ちゃんの日常を紹介しています。ドレミちゃんは、体重50キロの堂々たるわんこ！！この日の主役であるドレミちゃんは、ごく自然な様子でソファに近づいていったそうです。

しかしそこには、すでにおじいちゃんが横になってくつろいでいる状態。それでもお構いなく「ここは自分の場所」と言わんばかりに、ゆっくりと体を乗せようとしたといいます。当たり前のようにソファの狭いスペースに座る姿がなんとも大胆で、思わず笑ってしまいます…！

絶対負けないドレミちゃん

そしてついに、おじいちゃんの足元に隙間が空いた瞬間にドカンと横たわってしまいました。おじいちゃんの足を追い出すことになりながらも、当の本人は満面の笑みで満足げな様子。小ぶりなソファの上に、人間と超大型犬が同居する形となってしまいました。

しかし、おじいちゃんへの負担は、家族として見逃すわけにはいきません。そこで、パパがドレミちゃんを移動させてみることに。ドレミちゃんを抱こうと手を伸ばしますが、「絶対降りない！」と言わんばかりに、眉間にシワを寄せて怒ってしまったといいます。

おじいちゃんを踏みつけて…

一方、おじいちゃんも、圧迫を回避するため手足を伸ばして抵抗します。それでも、激しい抵抗を続けるドレミちゃん。ついに、おじいちゃんの上にドシンと乗っかってしまいました。巨大な体でおじいちゃんの上に乗る姿は、迫力がありながらもなんだかシュール…！

ドレミちゃんとおじいちゃんの陣取り合戦が白熱してきたため、2人の間にパパが入って事なきを得たそう。自分のサイズをまったく理解していないかのような振る舞いが、最後まで視聴者の笑いを誘い続けたのでした♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「愛が爆発していますね」「子犬のつもりで甘えてるんだろうね」「みんなから愛されて幸せだね」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレートピレニーズ」には、ドレミちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレートピレニーズ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。