【天皇賞・春】前日最終オッズ発表！馬券の売れ方は「３強」の様相もダービー馬クロワデュノールが１・８倍の１番人気　

◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）

前日最終オッズが５月２日夕方、ＪＲＡから発表された。

単勝の人気は「３強」の様相だが、なかでも昨年の日本ダービー馬で、前走の大阪杯を快勝した（７）クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が１・８倍で１番人気の支持を集めている。２番人気が阪神大賞典をレコードで勝った（３）アドマイテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）で３・０倍。そして昨年のこのレースの覇者である（１２）ヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）が５・２倍で続く。４番人気が（４）アクアヴァーナル（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父エピファネイア）で２４・５倍なので、上位３頭に人気が集中していることが分かる。

馬連の１番人気は（３）―（７）で３・０倍。２番人気が（７）―（１２）で５・６倍。３番人気が（３）―（１２）で６・７倍と、３番人気までは上位３番人気までの３頭のボックスが売れている。４番人気は（３）―（４）で１４・７倍で続く。

馬単の１番人気は（７）→（３）で４・４倍。２番人気が折り返しの（３）→（７）で７・３倍。３番人気が（７）→（１２）で８・２倍。４番人気から１０倍以上で、（３）→（１２）が１２・６倍で続いている。

３連単の１番人気は（７）→（３）→（１２）が１２・８倍。２番人気が（７）→（１２）→（３）で１６・７倍。３番人気が（３）→（７）→（１２）で２０・６倍。

上位人気３頭への高い信頼がオッズに現れているが、果たしてどんな結果になるのだろうか。