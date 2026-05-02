ユーチューバー・ヒカル（34）が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。1日にYoutubeチャンネルに投稿した動画の収益化がストップしていることを明かした。

ヒカルは「収益化 利用不可」「制限の理由 著作権」と表示された画面を公開。「謎の圧力がかかりました。鬼の仕業かもしれません…」とつづった。

「力尽きたらごめんなさい」と視聴者に謝罪し、「この動画消えるかもしれないのでそれまでに見ておいてください」と伝えた。

ヒカルは1日に自身のYouTubeチャンネルで新商品「ONI BURGER」の販売を告知。「新しい商品を発売します。その名も『ONI BURGER』です」といい「朝飯を食べてるとき、ふと思い付いてしまって。ハンバーガーと鬼をくっつけたら、凄いアイデアになるんじゃないかなって」と説明。また「これで日本を変えれるんじゃないかなって」と言い、吹き出していた。

これはユーチューバー・ヒカキンがプロデュースした麦茶「ONICHA」のネーミングを模したものとみられ、疑問の声が上がっていた。なお、ヒカルは約3年前にも「みそきん」がリリースされた後に「みそる」というラーメンを発売し、物議を醸していた。