ヒカル、タモリ発言めぐり立川志らくに反論も…まさかの展開に「こんなことになるとは」
YouTuberのヒカルが2日、自身のXを更新。タモリに関する発言について、落語家・立川志らくからX上で指摘を受け、反論、その後“和解”した。
【画像】ヒカル、タモリ発言めぐり志らくに反論も…まさかの展開
自身のYouTubeチャンネルで、ヒカルは「タモリさんって、子どもの頃見ていた時に面白さがわからなかったんですよ。イグアナの真似とかしていて、面白くないやん。要は、博識っていう面白さなんですか？」ってコメント。梶原は、なんとも言えない表情でこの話題を聞きながら、タモリのことを面白いと思うか否かを向けられると「オレは、タモリさんにまったくハマらなかった人」と返答するも、ヒカルから追及され「ぶっちゃけていこうか。お笑いでもなんでも好みってあるやん？オレは正直そんなですよ」と話していた。
志らくは、自身のXで「YouTuberがタモリさんって、面白くないんじゃないの？と言ったらしい。面白くないと思うのは個人の自由。ただ、面白くないんじゃないの？と発言する事は見識不足の露呈で恥をかくことになる。例えばチャップリンって面白くないとか、談志って落語出来るの？凄いの？とか、もっと言えば太宰治の小説のなにが面白いのとか、ピカソってただの下手くそだよねとか、モーツァルトの音楽はたいしたことないよね、とか世間に対して発言したら、ただの馬鹿だと思われる」と指摘。
続けて「勿論、チャップリンや談志やモーツァルトが嫌いだというのは個人の趣味の問題だから構わない。タモリさんが何故あのポジションにいるのがを調べれば自ずとその凄さはわかるはず。「今夜は最高」のタモリさんを見てもらえれば喜劇人としての凄さはわかります」と呼びかけた。
この投稿に、ヒカルが反応。「タモリさんが凄いのはもちろん理解していてそれは動画の中でも話していますよ。リスペクトももちろんあります。たぶん動画をちゃんと見ずにこの発言されていますよね？動画をちゃんと見ずに、僕のこともさほど知らずに発言する事は見識不足なんじゃないでしょうか？僕は芸能人の方をYouTuberよりも遥かにリスペクトしています。テレビで育ったので芸能人が好きです。ミーハーなレベルだと思います」と伝えた。
続けて「それを常々発言していますが悪いところだけ切り抜かれてしまい、それだけを見られて発言していませんか？僕がタモリさんをあまり知らない事は無知なので申し訳ないです。ただ志らくさんも僕のことをあまり知らないと思うのでそれで僕に関して発言していたら同じことをしていることになりますよ」と呼びかけた。
この投稿に、志らくも反応。「タモリさんを尊敬しているのでつい感情的になって申し訳ない。あなたのおっしゃる事はごもっともです。ただタモリさんの凄さを伝えたいだけ。博識云々以上にナンセンスなギャグをやって爆笑をとっていた人なので。今後共、宜しくお付き合いの程、お願い申し上げます」と謝意を伝えると、ヒカルも「ありがとうございます！反応返して頂けて率直に嬉しいです。おそらく社交辞令だとは思いますが、もし絡んでいただけるのであればYouTubeに出て欲しいです。そこで僕の知らないことをたくさん教えて頂けたらとても勉強になります。絡んで頂けて光栄でした。失礼します」と和解した。
ヒカルは、さらに「すごいことが起きた。なぜか志らくさんとYouTubeでコラボできるかもしれない。こんなことになるとは。ネットって面白い。てか志らくさんの感覚が若すぎる笑。あと器でかい。大物ほど器デカイみたいなとこあるよな。ゴールデンウィーク初日から楽しみすぎることができた」とつづっていた。
【画像】ヒカル、タモリ発言めぐり志らくに反論も…まさかの展開
自身のYouTubeチャンネルで、ヒカルは「タモリさんって、子どもの頃見ていた時に面白さがわからなかったんですよ。イグアナの真似とかしていて、面白くないやん。要は、博識っていう面白さなんですか？」ってコメント。梶原は、なんとも言えない表情でこの話題を聞きながら、タモリのことを面白いと思うか否かを向けられると「オレは、タモリさんにまったくハマらなかった人」と返答するも、ヒカルから追及され「ぶっちゃけていこうか。お笑いでもなんでも好みってあるやん？オレは正直そんなですよ」と話していた。
続けて「勿論、チャップリンや談志やモーツァルトが嫌いだというのは個人の趣味の問題だから構わない。タモリさんが何故あのポジションにいるのがを調べれば自ずとその凄さはわかるはず。「今夜は最高」のタモリさんを見てもらえれば喜劇人としての凄さはわかります」と呼びかけた。
この投稿に、ヒカルが反応。「タモリさんが凄いのはもちろん理解していてそれは動画の中でも話していますよ。リスペクトももちろんあります。たぶん動画をちゃんと見ずにこの発言されていますよね？動画をちゃんと見ずに、僕のこともさほど知らずに発言する事は見識不足なんじゃないでしょうか？僕は芸能人の方をYouTuberよりも遥かにリスペクトしています。テレビで育ったので芸能人が好きです。ミーハーなレベルだと思います」と伝えた。
続けて「それを常々発言していますが悪いところだけ切り抜かれてしまい、それだけを見られて発言していませんか？僕がタモリさんをあまり知らない事は無知なので申し訳ないです。ただ志らくさんも僕のことをあまり知らないと思うのでそれで僕に関して発言していたら同じことをしていることになりますよ」と呼びかけた。
この投稿に、志らくも反応。「タモリさんを尊敬しているのでつい感情的になって申し訳ない。あなたのおっしゃる事はごもっともです。ただタモリさんの凄さを伝えたいだけ。博識云々以上にナンセンスなギャグをやって爆笑をとっていた人なので。今後共、宜しくお付き合いの程、お願い申し上げます」と謝意を伝えると、ヒカルも「ありがとうございます！反応返して頂けて率直に嬉しいです。おそらく社交辞令だとは思いますが、もし絡んでいただけるのであればYouTubeに出て欲しいです。そこで僕の知らないことをたくさん教えて頂けたらとても勉強になります。絡んで頂けて光栄でした。失礼します」と和解した。
ヒカルは、さらに「すごいことが起きた。なぜか志らくさんとYouTubeでコラボできるかもしれない。こんなことになるとは。ネットって面白い。てか志らくさんの感覚が若すぎる笑。あと器でかい。大物ほど器デカイみたいなとこあるよな。ゴールデンウィーク初日から楽しみすぎることができた」とつづっていた。