KAWAII LAB.による主催イベント『KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER』が、2026年7月10日、11日の2日間、国立代々木競技場 第一体育館にて開催される。

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また、6月21日には沖縄サントリーアリーナにて『KAWAII LAB. SESSION』の2年連続開催が決定しているほか、6月27日、28日に長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA、7月5日にゼビオアリーナ仙台にて本イベントが初開催。各公演のチケット情報はオフィシャルサイトにて確認できる。

さらに、2026年2月に放送されたドキュメンタリー番組『情熱大陸』（MBS毎日放送）のKAWAII LAB.総合プロデューサー 木村ミサ密着回の60分拡大版が、本日5月2日19時にKAWAII LAB.公式YouTubeチャンネルにて公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）