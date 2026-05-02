女優山口智子（51）が2日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。旅先での夫・唐沢寿明について語った。

山口はここ数年、毎年1カ月半ほど休んでスペインに滞在。フラメンコ修業を兼ねた旅行という。今年は現地で90日間過ごしたが「去年は夫と一緒に40日間ぐらい、スペイン、ポルトガルをどっぷり。とことん」と唐沢との旅を振り返った。

唐沢の性格を「旅は大嫌い」と明かし、スペインでの過ごし方について「彼は1日たりとも、ホテルの部屋から一歩も出てないです。ご飯のレストランの場だけは出てきます。それ以外は絶対ホテルの部屋にいますから」と苦笑した。

その徹底ぶりも語り「歩きもしない。散歩にも行かない。YouTubeばっかり見てる。自分の好きなのだけを見て。だからベッドの上にしかいないんです、帰ってくると。ただいまって言うと、ベッドの上に同じ格好で座ってる」とあきれた様子で笑った。

また「ちょっと『エクソシスト』の映画思い出しちゃった。『エクソシスト』の映画って、とりつかれた女の子の部屋に入ると、必ずとりつかれた女の子がベッドに縛り付けられて同じ格好でずっといるじゃん」と話し、「帰ってくると同じ格好でベッドにいるから。一瞬『エクソシスト』のシーンが思い浮かんで」と笑っていた。