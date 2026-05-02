石丸伸二が、自身を起用した番組側の責任を問い「震えて眠れ」と高笑いしながら警告。スタジオを恐怖と混乱の渦に突き落とした。

【映像】番組プロデューサーの名前を出して批判する石丸伸二（実際の映像）

4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

議会が延びてしまいその日に沖縄に帰れなくなったいずみは、リモートでの2ショット相手として好意を抱くしんじを指名した。

しかし話題はどんどん番組批判に。しんじは、「僕を出した時点でリスクを覚悟したはず」と番組プロデューサー・高橋弘樹の名前を出し直接批判。「その責任をとってもらおうかな」と不気味に宣告した。さらに「怯えて過ごして欲しいですね」「震えて眠れ」と言い放ち、「っていうくらい楽しんでます」「これくらいのスタンスじゃないと議会とやりとりできないですよ」と締めくくり、高らかな笑い声を上げた。

だがその後、しんじは「いや、半分冗談ですよ」と告白、いずみは「え？」としんじのテンションに終始混乱していた。

その様子を見守っていたスタジオからは「え？」「怖い怖い」と困惑の声が上がり、アレン様も「ちょっと待って、ジェットコースター」とコメント、ひろゆきも「みんな振り回された」と感想を語っていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。