【2026年GW】5月3日（日曜・祝日）の全国高速道路 渋滞予測まとめ

2026年のゴールデンウィーク後半にあたる5月3日（日曜・祝日）は、行楽地へ向かう下り線の混雑に加え、Uターンラッシュによる上り線の渋滞も本格化し、全国の高速道路で非常に激しい交通集中が予測されています。

お出かけの計画や出発時間の調整に役立てていただけるよう、特に注意が必要な大規模渋滞（主に20km以上、または大幅な所要時間増）を地域ごとにピックアップしてまとめました。

📍 関東・東北エリア

下り線は午前中、上り線は夕方から夜にかけて大規模な渋滞が発生します。特に関越道や中央道、東北道では20kmを超える激しい渋滞が予測されています。

【中央自動車道（下り）】

・区間： 高井戸IC → 相模湖IC（相模湖IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 6時頃 ／ 最大40km

・所要時間： 約2時間0分（通常より+1時間30分）

【中央自動車道（上り）】

・区間： 大月IC → 八王子JCT（小仏TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大25km

・所要時間： 約1時間40分（通常より+1時間21分）

【関越自動車道（下り）】

・区間： 大泉JCT → 東松山IC（高坂SA付近）

・ピーク時間／渋滞長： 8時頃 ／ 最大25km

・所要時間： 約50分（通常より+35分）

【関越自動車道（上り）】

・区間： 本庄児玉IC → 鶴ヶ島IC（坂戸西SIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大25km

・所要時間： 約50分（通常より+35分）

【東北自動車道（下り）】

・区間： 川口JCT → 久喜IC（久喜IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 8時頃 ／ 最大25km

・所要時間： 約50分（通常より+37分）

【東名高速道路（下り）】

・区間： 東京IC → 綾瀬スマートIC（綾瀬スマートIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 7時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約48分（通常より+36分）

📍 中部・東海エリア

東名阪道や東名高速道路などで、日中を中心に上下線ともに渋滞が予測されています。お出かけと帰宅の車が交差するため注意が必要です。

【東名阪自動車道（上り）】

・区間： 伊勢関IC → 四日市IC（鈴鹿IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 16時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約36分（通常より+25分）

【東名阪自動車道（下り）】

・区間： 四日市IC → 亀山IC（亀山PAスマートIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 8時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約36分（通常より+25分）

📍 関西エリア

名神高速を中心に、非常に長時間の通過を要する激しい渋滞が発生します。京都・滋賀周辺を通過する際は大幅なタイムロスに警戒してください。

【名神高速道路（上り）】

・区間： 高槻JCT → 大津IC（大津IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 9時頃 ／ 最大25km

・所要時間： 約1時間40分（通常より+1時間21分）

【名神高速道路（下り）】

・区間： 栗東IC → 京都南IC（旧山科BS付近）

・ピーク時間／渋滞長： 18時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約1時間40分（通常より+1時間25分）

【新名神高速道路（下り）】

・区間： 茨木千提寺IC → 宝塚北スマートIC（川西IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 10時頃 ／ 最大10km

・所要時間： 約50分（通常より+42分）

【中国自動車道（上り）】

・区間： 神戸JCT → 宝塚IC（宝塚西TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 18時頃 ／ 最大12km

・所要時間： 約47分（通常より+38分）

【中国自動車道（下り）】

・区間： 中国吹田IC → 西宮山口JCT（宝塚東TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 8時頃 ／ 最大10km

・所要時間： 約40分（通常より+32分）

📍 中国・四国エリア

松山自動車道など四国エリアでもトンネル付近を先頭にした渋滞に注意が必要です。

【松山自動車道（上り）】

・区間： 内子五十崎IC → 伊予IC（立山トンネル付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大5km

・所要時間： 約31分（通常より+10分）

📍 九州・沖縄エリア

九州道で午前中からお昼過ぎにかけて、上下線ともに15km規模の渋滞が予測されています。インターチェンジやジャンクション付近での合流渋滞にご注意ください。

【九州自動車道（下り）】

・区間： 須恵スマートIC → 鳥栖JCT（鳥栖JCT付近）

・ピーク時間／渋滞長： 11時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約45分（通常より+36分）

【九州自動車道（上り）】

・区間： 南関IC → 久留米IC（広川IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 12時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約45分（通常より+36分）

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