ドキュメンタリー映像が反響

ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突する世紀の一戦が2日、東京ドームで行われる。決戦前の中谷に密着したドキュメンタリー映像が公開された中で、長年指導するトレーナーから漏れた一言に反響が広がっている。

注目されているのは大橋ボクシングジムと株式会社セカンドキャリアが設立した「dドリームスポーツ＆マネジメント」の公式YouTubeチャンネルで配信されたワンシーン。井上戦へ調整に励む中谷にカメラが密着し、15歳から指導するベテラントレーナー、ルディ・エルナンデスにもマイクが向けられた。井上のボクシングIQを称える言葉を並べた中で、中谷が井上を上回るポイントに話が向けられた時だった。

ルディ氏は「ジュントがイノウエよりも優れているところ？」と聞き返すと、数秒考えを巡らせた後、「何もない」と一言。インタビュワーも思わず苦笑いしたが、続けて「5月2日までは。試合が行われたらその時は賞賛を送ろう。ジュントは世界最高の選手を倒すためにリングに上がり100％勝つつもりだ」と続けた。

不気味な回答にネット上のファンも反応。X上で反響が広がり「ルディの秘策が気になる」「外国人の言い回しマジでかっこいいし盛り上がるよな」「ルディカッコ良すぎる絶対何か策は仕込んでる」「海外の人って本当こういう言い回しセンスあるよな」との声が上がった。

その後も「私はイノウエに対して否定的なことは言いたくない。彼は勝利を重ね実力を証明しボクシング界の頂点に君臨しているのだから」と敬意を示したルディ氏。一方で「でもイノウエのチームより私たちのチームの方が優れていると思います」と自信を覗かせた。



（THE ANSWER編集部）