来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇５月４日
１０：３０ 豪・住宅建設許可件数
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・製造業新規受注
※みどりの日の祝日で日本市場は休場
※イギリス，中国市場が休場
◇５月５日
１３：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表
２１：３０ 米・貿易収支
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数
２３：００ 米・新築住宅販売件数
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※こどもの日の祝日で日本市場は休場
※中国，韓国市場が休場
◇５月６日
１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
※憲法記念日の振替休日で日本市場は休場
◇５月７日
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：３０ 豪・貿易収支
１５：００ 独・製造業新規受注
１５：４５ 仏・貿易収支
１５：４５ 仏・経常収支
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１８：００ ユーロ・小売売上高
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）
２１：３０ 米・単位労働コスト（速報値）
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・建設支出
◇５月８日
０４：００ 米・消費者信用残高
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
１５：００ 独・貿易収支
１５：００ 独・鉱工業生産
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
２３：００ 米・卸売売上高
◎決算発表・新規上場など
○５月５日
※海外企業決算発表：ファイザーほか
○５月６日
※海外企業決算発表：ウォルト・ディズニーほか
○５月７日
決算発表：日本電技<1723>，世紀東急<1898>，住友林<1911>，ヤマト<1967>，日東富士<2003>，中部飼<2053>，デジアーツ<2326>，味の素<2802>，モノタロウ<3064>，コロプラ<3668>，協和キリン<4151>，インテージＨ<4326>，東計電算<4746>，リソル<5261>，東京鉄<5445>，インソース<6200>，タダノ<6395>，ＴＯＡ<6809>，横河電<6841>，ノジマ<7419>，日本ライフＬ<7575>，ダイトロン<7609>，助川電気<7711>，イトーキ<7972>，スクロール<8005>，長瀬産<8012>，アクシアル<8255>，スパークス<8739>，アイネス<9742>，ヨンキュウ<9955>ほか
○５月８日
決算発表：五洋建<1893>，日ハム<2282>，カカクコム<2371>，ＪＴ<2914>，Ｆ＆ＬＣ<3563>，ＴＩＳ<3626>，小野薬<4528>，ラインヤフー<4689>，小林製薬<4967>，ＭＡＲＵＷＡ<5344>，ＪＦＥ<5411>，いよぎん<5830>，クボタ<6326>，ブラザー<6448>，太陽誘電<6976>，ＩＨＩ<7013>，トヨタ<7203>，三菱自<7211>，ニコン<7731>，任天堂<7974>，ユニチャーム<8113>，山口ＦＧ<8418>，京成<9009>，ニッコンＨＤ<9072>，川崎汽<9107>，ＳＧＨＤ<9143>，ＮＴＴ<9432>，大ガス<9532>，日本空港ビル<9706>，コナミＧ<9766>，ヤマダＨＤ<9831>ほか
出所：MINKABU PRESS
◇５月４日
１０：３０ 豪・住宅建設許可件数
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・製造業新規受注
※みどりの日の祝日で日本市場は休場
※イギリス，中国市場が休場
◇５月５日
１３：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表
２１：３０ 米・貿易収支
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数
２３：００ 米・新築住宅販売件数
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※こどもの日の祝日で日本市場は休場
※中国，韓国市場が休場
◇５月６日
１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
※憲法記念日の振替休日で日本市場は休場
◇５月７日
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：３０ 豪・貿易収支
１５：００ 独・製造業新規受注
１５：４５ 仏・貿易収支
１５：４５ 仏・経常収支
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１８：００ ユーロ・小売売上高
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）
２１：３０ 米・単位労働コスト（速報値）
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・建設支出
◇５月８日
０４：００ 米・消費者信用残高
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
１５：００ 独・貿易収支
１５：００ 独・鉱工業生産
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
２３：００ 米・卸売売上高
○５月５日
※海外企業決算発表：ファイザーほか
○５月６日
※海外企業決算発表：ウォルト・ディズニーほか
○５月７日
決算発表：日本電技<1723>，世紀東急<1898>，住友林<1911>，ヤマト<1967>，日東富士<2003>，中部飼<2053>，デジアーツ<2326>，味の素<2802>，モノタロウ<3064>，コロプラ<3668>，協和キリン<4151>，インテージＨ<4326>，東計電算<4746>，リソル<5261>，東京鉄<5445>，インソース<6200>，タダノ<6395>，ＴＯＡ<6809>，横河電<6841>，ノジマ<7419>，日本ライフＬ<7575>，ダイトロン<7609>，助川電気<7711>，イトーキ<7972>，スクロール<8005>，長瀬産<8012>，アクシアル<8255>，スパークス<8739>，アイネス<9742>，ヨンキュウ<9955>ほか
○５月８日
決算発表：五洋建<1893>，日ハム<2282>，カカクコム<2371>，ＪＴ<2914>，Ｆ＆ＬＣ<3563>，ＴＩＳ<3626>，小野薬<4528>，ラインヤフー<4689>，小林製薬<4967>，ＭＡＲＵＷＡ<5344>，ＪＦＥ<5411>，いよぎん<5830>，クボタ<6326>，ブラザー<6448>，太陽誘電<6976>，ＩＨＩ<7013>，トヨタ<7203>，三菱自<7211>，ニコン<7731>，任天堂<7974>，ユニチャーム<8113>，山口ＦＧ<8418>，京成<9009>，ニッコンＨＤ<9072>，川崎汽<9107>，ＳＧＨＤ<9143>，ＮＴＴ<9432>，大ガス<9532>，日本空港ビル<9706>，コナミＧ<9766>，ヤマダＨＤ<9831>ほか
出所：MINKABU PRESS