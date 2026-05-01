放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』不穏すぎる冒頭シーンがコチラ

ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストの扮装写真が続々と公開されています。

今回は、絶世の美女といわれた、荒木村重の妻をご紹介！

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【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

だし



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

ーー信長に播磨平定を任された摂津・有岡城の城主、荒木村重の妻。

“今楊貴妃”と称される美女で、村重の最大の理解者でもある。

＜だし・山谷花純さんコメント＞

昨年、「豊臣兄弟！」のオーディションを受けさせていただきました。

結果としてその役は決まらなかったのですが、どうしても諦めきれずいつかご縁がある事を信じて1年間お着物を着る役を優先して過ごしてきました。

すごく思い入れの強い役です。

自分にしか演じられないだしを残せるよう頑張ります。

トータス松本さんは、感情に嘘が無く全力で真っ直ぐなお芝居を届けてくださる方でたくさん助けて頂きました。

カメラが回ってない場所では、良く笑っていらっしゃる姿が強く記憶に残っています。

そんな景色とだしの感情を重ねながら芝居させていただきました。撮影期間中は、「バンザイ〜好きでよかった〜」を聴きながらスタジオに向かっていたのも、良い思い出です。

なお、新キャスト発表を受けて、SNSでは既に多くのコメントが。

「トータス松本さんの尻を叩きそうな美しくて気の強い、新しいだしさんが見られそう」「某特撮から好きな女優さん。豊臣兄弟でも見られるの楽しみ！」「鎌倉殿に続き、再び小栗旬さんと共演ですね笑 お着物姿がお似合いですごく綺麗」といったコメントが見られました。

”天下一の卑怯者”とも評される荒木村重。

激動の時代において夫を支え続けた気丈な妻を、山谷さんがどのように演じるのか注目が集まります。

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【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

【公式サイト・SNS】

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY

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