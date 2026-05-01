SHIHO、夫・秋山成勲は「ゴリラだ。時々ゴリラと会話している気分になる」衝撃発言

モデルのSHIHOが夫に対する衝撃的な感想を漏らして話題だ。

5月1日、韓国の人気バラエティ『新商品発売〜コンビニレストラン』に、SHIHOが出演すると発表された。

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公開された予告動画でSHIHOは、以前から親しくなりたかったという4歳年下の歌手チャン・ユンジョンを自宅に招待。手作りの韓国料理を振る舞いながら語り合った。

SHIHOはチャン・ユンジョンのために、独自の隠し味を加えたサムゲタンと、10分で完成する超簡単チャプチェを用意した。

（画像＝KBS 2TV）SHIHOとチャン・ユンジョン

そしてトークの話題が夫のことになると、2人のテンションは一気に加速。SHIHOが夫の秋山成勲（チュ・ソンフン）について「ゴリラだ。時々ゴリラと会話している気分になる」と衝撃発言を放つと、チャン・ユンジョンもアナウンサーの夫ト・ギョンワンについて「うちは家にクマがいる」と重ね、現場を笑いの渦に巻き込んだ。

さらにチャン・ユンジョンは「これまで夫や子供の前で生理現象（おなら等）を解禁したことがない」と明かし、一同を驚愕させる。このほかにも2人は、自身を巡る悪質なフェイクニュースについても率直な心境を吐露したという。

SHIHOとチャン・ユンジョンが出演するKBS 2TV『新商品発売〜コンビニレストラン』は、毎週金曜20時30分より放送中。