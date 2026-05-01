吉岡里帆、今年初めて家に神棚を設置「自宅がパワースポット」
俳優の吉岡里帆が、1日、東京・西銀座チャンスセンターで行われた「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」発売記念イベントに登場。今年、自宅に神棚を設置したことを明かした。
【写真】5億円！お札の前で笑顔をみせる吉岡里帆＆今田美桜
イベントには、ともにドリームジャンボの新CMに出演する俳優の今田美桜と登場。あいにくの雨の中で行われたが、「日常の小さな幸せ」をテーマにしたCMがお披露目されると、吉岡は「ほっこり感があって、あたたかい気持ちになれるCMになっているのでお気に入りです」と笑顔。
宝くじの魅力を聞かれると、吉岡は「当たったら最高ですけど、当たったらどうする？みたいな話をしたり、一人でホクホクしながら長く楽しめるのが宝くじのいいところ」と語った。
ゲン担ぎをしているかという話題では、「ちょっと意味合いが違うかもしれませんが、年末年始のお礼参りとか、夏のお墓参りとか、節目を大事に時間を取るようにしています。『いつも守ってくだってありがとうございます』という気持ちを持つようにしています」と語っていた。
そんな吉岡は、今年初めて神棚を購入したと言い「自宅がパワースポットです。書斎の決められた方角に飾っているんですけど、おうちに良い空間ができたなと思っています」と笑顔で明かしていた。
「ドリームジャンボ宝くじ」（第1106回全国自治宝くじ）および「ドリームジャンボミニ」（第1107回全国自治宝くじ）は、きょう1日〜30日に全国で発売される。
【写真】5億円！お札の前で笑顔をみせる吉岡里帆＆今田美桜
イベントには、ともにドリームジャンボの新CMに出演する俳優の今田美桜と登場。あいにくの雨の中で行われたが、「日常の小さな幸せ」をテーマにしたCMがお披露目されると、吉岡は「ほっこり感があって、あたたかい気持ちになれるCMになっているのでお気に入りです」と笑顔。
ゲン担ぎをしているかという話題では、「ちょっと意味合いが違うかもしれませんが、年末年始のお礼参りとか、夏のお墓参りとか、節目を大事に時間を取るようにしています。『いつも守ってくだってありがとうございます』という気持ちを持つようにしています」と語っていた。
そんな吉岡は、今年初めて神棚を購入したと言い「自宅がパワースポットです。書斎の決められた方角に飾っているんですけど、おうちに良い空間ができたなと思っています」と笑顔で明かしていた。
「ドリームジャンボ宝くじ」（第1106回全国自治宝くじ）および「ドリームジャンボミニ」（第1107回全国自治宝くじ）は、きょう1日〜30日に全国で発売される。