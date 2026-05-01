４月３０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝１０５．０７ドル（－１．８１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６２９．６ドル（＋６８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７３５３．４セント（＋１９６．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６２３．７５セント（－１８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６４．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８２．００セント（－０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３９５．１１（＋０．６２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝１０５．０７ドル（－１．８１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６２９．６ドル（＋６８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７３５３．４セント（＋１９６．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６２３．７５セント（－１８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６４．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８２．００セント（－０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３９５．１１（＋０．６２）
出所：MINKABU PRESS