【ぷちリカちゃん】これ、かわいい！ サンエックスユニバースコレクション
タカラトミーより、着せ替え人形「リカちゃん」の約7cmサイズのミニドール「ぷちリカちゃん」シリーズの、「ぷちリカちゃん サンエックスユニバースコレクション」が、2026年6月27日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、一部コンビニエンスストア、雑貨店、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。
＞＞＞ぷちリカちゃん サンエックスユニバースコレクションをチェック！（写真11点）
「ぷちリカちゃん」は2026年2月から展開をスタートした「リカちゃん」の集めて・飾って・持ち歩いて楽しめる約7cmサイズのミニドールシリーズ（通常の「リカちゃん」の約1／3サイズ）。植毛された髪の毛、左を向いた瞳など、通常のリカちゃんの特徴を取り入れ、洋服の着脱も可能。どの種類が入っているか開けてみるまで分からないミステリーボックス仕様で、日本だけでなく世界でも人気の要素を取り入れている。ポーチに入れてカスタマイズしたり、旅行先やお出かけ先で写真を撮ったりそれぞれの工夫で楽しむことができる。
「ぷちリカちゃん サンエックスユニバースコレクション」は、「ぷちリカちゃん」シリーズの第2弾。「平成女児」カルチャーでも注目を集める「サンエックスユニバース」とコラボレーションすることで、当時を新鮮に感じる世代から、懐かしんでいただける世代まで多くの方に手に取っていただきたい商品だ。
「ぷちリカちゃん」シリーズは2026年2月に発売を開始し、第1弾は、計画比約8倍という想定を大きく上回る販売動向で、自社ECサイトでは予約開始から2日で完売となり大きな反響を呼んだ。初めてリカちゃんを購入された方や、子どもの頃に遊んで以来久しぶりに購入した方など、ぷちリカちゃんをきっかけに幅広い方に「リカちゃん」をお楽しみいただいているという。今回の第2弾以降も様々なキャラクタ
ーとのコラボレーションを予定しており、お子様はもちろん、国内外の ”キダルト” （アソビ⼼を持つ大人）に向けて日本発の着せ替え人形「リカちゃん」の魅⼒を発信していくという。
ラインナップは、「リラックマ」「すみっコぐらし（とかげ）」「たれぱんだ」「みかんぼうや」「こげぱん」「アフロ犬」に、シークレット1種を含めた全7種。
ヘアカラーや衣装は、キャラクターをイメージしてそれぞれデザイン。「アフロ犬」はカラフルなアフロヘアーを再現している。「シークレット」は開けるまで何が出るかわからないお楽しみだ。
ぜひこの機会にコレクションして、かわいく飾ってみては。
（C） ＴＯＭＹ （C）2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
「ぷちリカちゃん」は2026年2月から展開をスタートした「リカちゃん」の集めて・飾って・持ち歩いて楽しめる約7cmサイズのミニドールシリーズ（通常の「リカちゃん」の約1／3サイズ）。植毛された髪の毛、左を向いた瞳など、通常のリカちゃんの特徴を取り入れ、洋服の着脱も可能。どの種類が入っているか開けてみるまで分からないミステリーボックス仕様で、日本だけでなく世界でも人気の要素を取り入れている。ポーチに入れてカスタマイズしたり、旅行先やお出かけ先で写真を撮ったりそれぞれの工夫で楽しむことができる。
「ぷちリカちゃん サンエックスユニバースコレクション」は、「ぷちリカちゃん」シリーズの第2弾。「平成女児」カルチャーでも注目を集める「サンエックスユニバース」とコラボレーションすることで、当時を新鮮に感じる世代から、懐かしんでいただける世代まで多くの方に手に取っていただきたい商品だ。
「ぷちリカちゃん」シリーズは2026年2月に発売を開始し、第1弾は、計画比約8倍という想定を大きく上回る販売動向で、自社ECサイトでは予約開始から2日で完売となり大きな反響を呼んだ。初めてリカちゃんを購入された方や、子どもの頃に遊んで以来久しぶりに購入した方など、ぷちリカちゃんをきっかけに幅広い方に「リカちゃん」をお楽しみいただいているという。今回の第2弾以降も様々なキャラクタ
ーとのコラボレーションを予定しており、お子様はもちろん、国内外の ”キダルト” （アソビ⼼を持つ大人）に向けて日本発の着せ替え人形「リカちゃん」の魅⼒を発信していくという。
ラインナップは、「リラックマ」「すみっコぐらし（とかげ）」「たれぱんだ」「みかんぼうや」「こげぱん」「アフロ犬」に、シークレット1種を含めた全7種。
ヘアカラーや衣装は、キャラクターをイメージしてそれぞれデザイン。「アフロ犬」はカラフルなアフロヘアーを再現している。「シークレット」は開けるまで何が出るかわからないお楽しみだ。
ぜひこの機会にコレクションして、かわいく飾ってみては。
（C） ＴＯＭＹ （C）2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優