ペットボトルはプラスチック資源？乳酸菌飲料の容器は？ごみ清掃芸人滝沢秀一に聞いたプラスチックの「分類」

ホルムズ海峡の情勢不安により、原油の安定供給への懸念が広がり、ガソリンの価格高騰や物資不足が連日報じられている。

私たちの暮らしにも身近なプラスチック製品の原料となる石油製品「ナフサ」も不足や値上がりが起こり、生活への影響が出始めている。

社会情勢を機に、ごみ清掃芸人としても活動する滝沢秀一さんにプラスチック製品に関する分類の仕方を聞いている。

プラスチック製品は分別が複雑なこともあり、実はよく知らないことも少なくない。この機会に、クイズ形式で楽しく学びながら、日々の暮らしに役立ててみてはいかがだろう。

【クイズ】ペットボトルはプラスチック資源に出すべき。「YES」or「NO」？

【正解】「NO」ペットボトルは「プラ資源」ではなく、「ペットボトルリサイクル」。大きく違うんです。

【解説】

ペットボトルは「PET」という石油由来のプラスチック素材。それならプラスチック資源として出せばよさそうに思えるが、滝沢秀一さんはそれを“もったいない出し方”だという。

「ペットボトルは単一素材といって、1種類の原材料で製造されているため、『マテリアルリサイクル』ができます。ペットボトル専用の回収で出せば、もう一度ペットボトルや新たな製品の原料として再利用することができるんです。

一方、プラスチック資源として回収された場合、自治体のほとんどで採用されているのは回収したプラスチックを燃料として利用する『サーマルリカバリー』というリサイクルの仕方です。

プラスチックは石油が原料です。だから回収したプラスチックを燃料として使用すれば資源を有効に活用できるのですが、燃焼時に二酸化炭素を排出するので、世界的には問題も指摘されています。

ペットボトルの回収に出せば、もう一度再利用できる素材だからこそ、燃料として燃やしてしまうのはもったいないですよね。できるだけ店舗などで実施している回収ボックスに出してほしいと思います。

ラベルやキャップは外してプラスチック資源へ。キャップがアルミなら可燃ごみなど適切な分類で出してください」（「マシンガンズ」滝沢秀一さん）

【ボーナスクイズ】調味料や乳酸菌飲料の容器はプラスチック資源である。「YES」or「NO」？

【正解】「NO」小さくてもPETのマークがあるものはペットボトルリサイクルへ！

【解説】「調味料や乳酸菌飲料の容器は、種類によってプラスチックとペットボトルが混在しています。ボトルにある表示をぜひチェックしてみてください。軽くすすぐ程度で問題ありませんが、サラダオイルやドレッシングなど、調味料によっては油や汚れが落ちない場合も。その際は可燃ごみとして出してください」（「マシンガンズ」滝沢秀一さん）

【滝沢秀一（お笑いコンビ「マシンガンズ」／ごみ清掃芸人）】

1976年、東京都生まれ。太田プロダクション所属。1998年、西堀亮とお笑いコンビ「マシンガンズ」結成。お笑い芸人としての芸能活動と並行して、2012年からごみ清掃員として働く。2019年刊行のまんが『ゴミ清掃員の日常』と2020年刊行の『ゴミ清掃員の日常 ミライ編』（いずれも講談社）は累計10万部を突破。2020年から、環境省サステナビリティ広報大使。消費者庁『食品ロス削減推進大賞』の委員長賞を受賞。エッセイ集『このゴミは収集できません』（白夜書房）、『ごみ育』（太田出版）、『すごいゴミのはなし』（学研プラス）など著書多数。結成16年以上のベテラン芸人たちによるトーナメント形式の賞レース「THE SECOND」では、2023年準優勝、2025年ベスト8。

構成・文／笹本絵里（FRaUweb）

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