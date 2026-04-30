◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）

巨人が、広島に逆転負けを喫した。２点リードの８回、坂倉に逆転３ランを許した。コンディション不良のセットアッパー・大勢に代わって大役２戦目となったルシアーノが９試合目にして初失点となった。２カード連続勝ち越し中のチームだったが、痛い１敗となった。

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大役を任されたルシアーノだったが、１球の失投に泣いた。２点リードの８回、コンディション不良の大勢に代わり、２戦連続の必勝パターンに入った。守護神・マルティネスにつなぐ大事な役割も、この日ばかりは勝手が違った。２四球で２死一、二塁とピンチを招き、広島の４番・坂倉に３ボールからの真ん中直球を狙い打ちされた。歓声と悲鳴が交錯する中、ライトスタンドに吸い込まれる。がっくりとうなだれるルシアーノに９登板目で初失点がついた。

この試合は、何としても勝ちたかった。先発・ウィットリーが気迫のこもった投球で試合を作っていた。

中１２日開けてのマウンド。出番を待ちわびたかのような気合が広島打線にぶつかった。初回先頭、大盛を空振り三振に斬ると、いきなり吠（ほ）えた。右拳も強く握りしめるほどに気合がみなぎっていた。表情はすでに汗だく。この試合にかける思いがボールに乗り移っていた。

初回を２奪三振で上々スタート。２、３回も２三振ずつ奪う圧巻ショーで、直球の威力がまず、すさまじかった。カットボールでカウントを稼ぎ、スプリットとナックルカーブも有効で、敵は的を絞れない。女房役・岸田との息もぴったりでリズムも良かった。４回に１死から菊池に四球を与えるまでパーフェクトピッチング。走者を背負ってもテンポは変わらず、小園を二ゴロ併殺打に打ち取った。５回も四球を与えたが、勝田を見逃し三振、平川を空振り三振に抑え、クルっと一回転するように両拳を握りしめ、再び吠えた。５回が終わって６３球、ノーヒットピッチング。気迫がスタンドの巨人ファンにも伝わり、騒然とした。

打線の援護は２回。先頭・キャベッジの右前安打から岸田が犠打を決め、坂本が左前安打でつないだ。これでプロ通算２４５３安打とし、土井正博（西武）を超えてプロ野球歴代単独１０位と。さらに、打撃の神様・川上哲治に並ぶ球団歴代１位の通算１６６３単打を記録した。この偉業に乗って、自主トレからかわいがる後輩、増田陸がセンターへきっちりと犠牲フライを放つ。キャベッジが悠々セーフの本塁へヘッドスライディングを見せ、球場を沸かせた。この１点を守り切ろうと、ウィットリーの気迫の投球が続いた。

右腕に変化が訪れる。６回、先頭を四球で歩かせると、岸田が二盗を阻止。ここでもガッツポーズを見せたウィットリーだったが、続く代打・石原もフォアボールで出してしまう。ここでベンチから内海投手コーチが慌ててマウンドへ。ひと呼吸置いて１番・大盛を左飛に抑えた。しかし、２番・菊池にも四球。ヒットは許していないが、５四球を許すなど、明らかに疲れが見え始めていた。

２死一、二塁、小園への４球目にナックルカーブで空振りを奪った直後に顔をゆがめた。そのまま体勢を崩し、左太もも内側付近を押さえる。トレーナーとともにベンチ裏へ歩き、患部をチェックすると、すぐにマウンドに戻った。投球練習で投げられるかを確認。本人からＯＫサインが出た。続投が決まると、再開後の初球、再びナックルカーブを投じて二ゴロに打ち取った。

ベンチの後部座席に座ると阿部監督が寄ってきた。ウィットリーと通訳を通して会話をし、グータッチを交わした。無安打のままながら、９２球という球数も考慮して、交代を告げた。７回からは２番手・中川がマウンドへ。簡単に２死を奪った後、勝田の一塁への打球を増田陸がファンブルし、エラーが付く。平川に中前安打を許して一、二塁。３番手・船迫に代わると、代打・モンテロを二直に斬った。二塁手・吉川が滑り込みながらの難しい体勢で捕球するスーパープレー。味方のミスをカバーする阿部監督による「サンキュー」な守備で救った。

救われた増田陸は、８回にやり返した。森浦から左翼席最前列へ２号ソロを放ち、貴重な追加点をたたき出した。巨人は前日（２９日）からの勝ちパターンに突入。大勢のコンディション不良にともない、開幕から８試合連続無失点だったルシアーノが８回を託されたが、坂倉に逆転３ランを浴びた。ウィットリーの２勝目は消え、今季最多貯金５を目前に、痛い１敗を喫した。