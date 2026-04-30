【ムーミン】「人生4カット」とのコラボフレーム、ついに第四弾！
韓国発のセルフフォトプリント「人生4カット」に『ムーミン』のコラボフレーム第四弾、ムーミン谷の仲間たちとの特別なコラボフレームに新デザインが期間限定で登場する。
＞＞＞『ムーミン』とのコラボフレームをチェック！（写真3点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされた作品群およびその主人公。
ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小さなトロールと大きな洪水』から始まり、50カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されている。
そんな『ムーミン』とのコラボフレームが登場。前回に引き続き、ムーミンやリトルミイをはじめとする個性豊かなキャラクターたちの世界観を表現した、2種類のオリジナルフレームを展開予定だ。
第四弾のデザインでは、梅雨をイメージした雨や季節感をモチーフにしたフレームが登場するほか、母の日・父の日をテーマにしたカレンダー付きフレームも登場。
ムーミンママとムーミン、ヨクサルとスナフキンと一緒に、大切な方との思い出をとっておきの1枚として撮影できる。
フレームデザインは本企画のために制作された限定仕様となっており、写真を撮る時間そのものが思い出になるような、ムーミンの物語性を感じられる内容となっています。ムーミンファンの方はもちろん、友人同士やご家族での記念撮影にもおすすめのコラボレーションだ。
＞＞＞『ムーミン』とのコラボフレームをチェック！（写真3点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされた作品群およびその主人公。
ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小さなトロールと大きな洪水』から始まり、50カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されている。
第四弾のデザインでは、梅雨をイメージした雨や季節感をモチーフにしたフレームが登場するほか、母の日・父の日をテーマにしたカレンダー付きフレームも登場。
ムーミンママとムーミン、ヨクサルとスナフキンと一緒に、大切な方との思い出をとっておきの1枚として撮影できる。
フレームデザインは本企画のために制作された限定仕様となっており、写真を撮る時間そのものが思い出になるような、ムーミンの物語性を感じられる内容となっています。ムーミンファンの方はもちろん、友人同士やご家族での記念撮影にもおすすめのコラボレーションだ。
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