中川翔子、双子息子の生後7カ月を報告！ 「シュッと引きしまって」「なんと癒されるのでしょうか」
タレントの中川翔子さんは4月30日、自身のInstagramを更新。双子の息子が生後7カ月を迎えたことを報告しました。
【写真】中川翔子、双子の生後7カ月を報告
コメントでは「月日が経つのは早いですねぇーはぁー愛おしい」「可愛いベビタンズの成長見れて幸せです」「双子ちゃん可愛すぎる」「なんと癒されるのでしょうか 2人ともかわいい しょこたんもかわいい」「かわいいツインボーイズ」「お兄ちゃんもママもシュッと引きしまってこられた感じがします！」など、さまざまな声が集まっています。
(文:五六七 八千代)
【写真】中川翔子、双子の生後7カ月を報告
「可愛いベビタンズ」中川さんは「ふたご 今日から7か月！はやすぎる！ 夢のように過ぎていく今だけの尊いちいささを味わいます！」とつづり、19枚の写真と1枚の画像を公開しました。1枚目は大きなスイカを前に中川さんが双子を抱く親子ショットで、2枚目は『7カ月ふたご』というタイトルの自作の漫画画像です。それぞれの特徴がかわいらしいイラストと共に記されており、母としての深い愛情が伝わってきます。そのほか、手作りの離乳食や自身の自撮りショットなどを披露しました。
親子ショットを多数公開自身のInstagramで、息子たちとの親子ショットを多数公開している中川さん。28日には「離乳食ストックいっぱいこさえた」とつづり、息子を抱く姿や離乳食づくりの様子を披露しました。自作の子育て漫画や、リアルな育児発信は多くのファンの励みになっているようです。これからの成長記録も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)