【2026年5月の運勢】さそり座（蠍座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年5月のさそり座（蠍座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、さそり座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
ご自愛モードで
・全体運
バカンスモード。もし、ゴールデンウイーク中お仕事だったとしても、心が解放されるでしょう。世の中のウキウキした感じ、何かしないともったいない気分に染まって、「ゆっくりするか！」「楽しくやろう」と思えるはず。
まずは、自分に優しく！ ご自身に「今日は何をしたい？」「どうやって過ごそうか？」と相談するイメージでいるとよいでしょう。「海を見たいかな？」「パフェを食べたいかも？」的にワクワク、ウキウキするミッションが浮かんでくるはず。海が出てくる映画やドラマを見たり、自分でそれっぽく作ったりするのもアリ！ さそり座さんをおもてなしするつもりで動いてみると、充実の毎日が実現するはず。自分に優しくなると、人にも親切になれるはず。
・社交運
人気が高まって、誘いや相談が増えそう。みんな、あなたの意見を聞いてみたいのです。「これってどう思う？」「どうやるといいかな？」と。間違いのないようにマジメに答えるよりも、その時の気分やノリで大喜利みたいに返すのがよさそう。くすっと笑わせる、思いもよらない提案をすることで、場が和み、相手の気持ちをラクにすることができるでしょう。仕事は、見えない頑張りが形になりそう。水面下での交渉、行動もうまくいきます。
・恋愛運
恋は、相互理解が深まります。相手が好きなこと、苦手なこと、あなたの希望、あなたのNG、さりげなく会話から拾う、話題に乗せていくといいみたい。デートは、美をシェアして。ショッピングデートも楽しめそう。
ラッキーポイント……グリーン、ブレスレッド、レース、ペアシート
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）チャージとチル
ご自愛モードで
・全体運
バカンスモード。もし、ゴールデンウイーク中お仕事だったとしても、心が解放されるでしょう。世の中のウキウキした感じ、何かしないともったいない気分に染まって、「ゆっくりするか！」「楽しくやろう」と思えるはず。
・社交運
人気が高まって、誘いや相談が増えそう。みんな、あなたの意見を聞いてみたいのです。「これってどう思う？」「どうやるといいかな？」と。間違いのないようにマジメに答えるよりも、その時の気分やノリで大喜利みたいに返すのがよさそう。くすっと笑わせる、思いもよらない提案をすることで、場が和み、相手の気持ちをラクにすることができるでしょう。仕事は、見えない頑張りが形になりそう。水面下での交渉、行動もうまくいきます。
・恋愛運
恋は、相互理解が深まります。相手が好きなこと、苦手なこと、あなたの希望、あなたのNG、さりげなく会話から拾う、話題に乗せていくといいみたい。デートは、美をシェアして。ショッピングデートも楽しめそう。
ラッキーポイント……グリーン、ブレスレッド、レース、ペアシート
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)