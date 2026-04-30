日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が２９日、『北海道ｖｓ沖縄 旅行に行きたいのはどっち！？大激論ＳＰ』と題して放送され、北海道出身、沖縄出身の芸能人が多数出演した。

「函館に住んだこともある」という元ＳＤＮ４８でタレントの芹那（４０）は北海道チームで出演。２０１３年ごろにテレビのバラエティーやイベントで一世を風靡する活躍ぶりだったが、テレビはごぶさたとあり、ＳＮＳ上は「めちゃくちゃ久しぶりに見た」「テレビ出てる！」の声が殺到するなど騒然。

１度聞いたら忘れられないアニメ声とキュート美貌は健在で「うわっ！芹那とかめっっちゃ久々に見たわ」「久しぶりに見たんだけど 最初誰だかわからなかった ってかまだ芸能活動してたんだね．．．」「芹那？！めっちゃ久々に見た」「テレビ出てる！久しぶりに見た」「ひさびさに見たけど話し方変わらないね」「トーク聞いた瞬間、辻加護かと思った あの甘ったるい声は中毒になる（笑）」「誰だか思い出せなかった 芹那久しぶりだった 平成のあのちゃんって感じ」「かわいいいい♥♥ずっと可愛い♥」など多くの声が寄せられている。