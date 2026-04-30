「日経225オプション」5月限プット手口情報（30日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 102( 102)
JPモルガン証券 100( 100)
BNPパリバ証券 258( 14)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 168( 168)
BNPパリバ証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 160( 160)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 8( 8)
インタラクティブ証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 617( 317)
JPモルガン証券 102( 102)
ビーオブエー証券 200( 100)
野村証券 168( 68)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
BNPパリバ証券 220( 20)
松井証券 10( 10)
SBI証券 110( 8)
三菱UFJ証券 206( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 7( 1)
フィリップ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
バークレイズ証券 150( 0)
UBS証券 50( 0)
◯5万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 156( 156)
ビーオブエー証券 125( 125)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
松井証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 102( 102)
JPモルガン証券 100( 100)
BNPパリバ証券 258( 14)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 168( 168)
BNPパリバ証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 160( 160)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 8( 8)
インタラクティブ証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 617( 317)
JPモルガン証券 102( 102)
ビーオブエー証券 200( 100)
野村証券 168( 68)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
BNPパリバ証券 220( 20)
松井証券 10( 10)
SBI証券 110( 8)
三菱UFJ証券 206( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 7( 1)
フィリップ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
バークレイズ証券 150( 0)
UBS証券 50( 0)
◯5万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 156( 156)
ビーオブエー証券 125( 125)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
松井証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース