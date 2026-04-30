ラデュレの新コンセプト「カフェ・ラデュレ」日本初上陸 名古屋に7月9日オープン
【女子旅プレス＝2026/04/30】パリの老舗パティスリー・ラデュレの新コンセプト店「カフェ・ラデュレ」が、2026年7月9日（木）、名古屋ラシックに日本初上陸。伝統の味をより身近に、現代のライフスタイルに寄り添うスタイルで提案。象徴的なパティスリーを再現したラテや限定スイーツ、サンドイッチなどを取り揃える。
【写真】カフェ・ラデュレ提供メニュー
1862年に創業し、パリのサロン・ド・テの歴史を作り上げ、また現在のマカロンを考案したラデュレ。ラデュレのサロン・ド・テの体験をより⾝近に、そして⼀⽇のあらゆる時間に寄り添える存在に、との思いから、これまで大切にしてきた伝統と⾰新の融合を、現代に⽣きる⼈々のためにアップデートさせた形が「カフェ・ラデュレ」だ。店内はラデュレを象徴するグリーンとピンクで彩られ、ギンガムチェックの装飾とともに優雅な世界観を演出する。
パリやフランス各都市、ロンドン、ニューヨークに続き、⽇本1号店となる「名古屋ラシック店」では、ラデュレ・ブティックに⽋かせないマカロンやウジェニー、焼き菓⼦、紅茶はもちろん、豊富な種類のラテやブレンドコーヒー、カフェ・ラデュレだけのフィンガーパティスリー、サンドイッチ、サラダなどを提供。2026年後半には、東京都内および近郊に新店舗をオープン予定だ。
シグネチャー・ドリンクとして、ローズ、フランボワーズ、ライチを組み合わせたラデュレの“イスパハン”の⾵味をラテで表現した「イスパハン・ラテ」や、「プレジール・シュクレ・ラテ」など、独創的なラテを提供する。
また、優雅でバランスの取れたオリジナルブレンド「カフェ・ラデュレ ミディアムロースト」も登場。コロンビア産のマイルドな酸味とグアテマラ産のフルーティーな香りが調和した、繊細なハーモニーを堪能できる。
「フィンガーパティスリー」は、イスパハン、ピスタッシュ、ショコラ・キャラメル・ノワゼットなど、ラデュレの象徴的なフレーバーのパティスリーをどこでも手軽に味わえる形にした一品。持ち歩きもしやすく、場所を選ばず気軽に味わえる。
アフタヌーンティーから着想を得たエレガントなサンドイッチもラインナップ。シュリンプ＆エッグや生ハム＆チーズを挟んだクロワッサンサンド、贅沢なサーモンやチキン＆エッグのクラブサンドなど、気分に合わせて選べる4種類を用意。さらに、クロワッサンをはじめとする「ヴィエノワズリー」、五穀米やアボカドなど多彩な素材を使用した「サラダ・ラデュレ」、「コールスロー」など、洗練されたメニューが揃う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：愛知県名古屋市中区栄3-6-1ラシック1F
営業時間：11:00〜21:00
定休日：不定休
店舗構成：ブティック／イートインスペース
店内席数：20席
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【写真】カフェ・ラデュレ提供メニュー
◆「カフェ・ラデュレ」とは？
1862年に創業し、パリのサロン・ド・テの歴史を作り上げ、また現在のマカロンを考案したラデュレ。ラデュレのサロン・ド・テの体験をより⾝近に、そして⼀⽇のあらゆる時間に寄り添える存在に、との思いから、これまで大切にしてきた伝統と⾰新の融合を、現代に⽣きる⼈々のためにアップデートさせた形が「カフェ・ラデュレ」だ。店内はラデュレを象徴するグリーンとピンクで彩られ、ギンガムチェックの装飾とともに優雅な世界観を演出する。
パリやフランス各都市、ロンドン、ニューヨークに続き、⽇本1号店となる「名古屋ラシック店」では、ラデュレ・ブティックに⽋かせないマカロンやウジェニー、焼き菓⼦、紅茶はもちろん、豊富な種類のラテやブレンドコーヒー、カフェ・ラデュレだけのフィンガーパティスリー、サンドイッチ、サラダなどを提供。2026年後半には、東京都内および近郊に新店舗をオープン予定だ。
◆名作パティスリーの風味の“ラテ”をはじめとする美⾷の数々
シグネチャー・ドリンクとして、ローズ、フランボワーズ、ライチを組み合わせたラデュレの“イスパハン”の⾵味をラテで表現した「イスパハン・ラテ」や、「プレジール・シュクレ・ラテ」など、独創的なラテを提供する。
また、優雅でバランスの取れたオリジナルブレンド「カフェ・ラデュレ ミディアムロースト」も登場。コロンビア産のマイルドな酸味とグアテマラ産のフルーティーな香りが調和した、繊細なハーモニーを堪能できる。
「フィンガーパティスリー」は、イスパハン、ピスタッシュ、ショコラ・キャラメル・ノワゼットなど、ラデュレの象徴的なフレーバーのパティスリーをどこでも手軽に味わえる形にした一品。持ち歩きもしやすく、場所を選ばず気軽に味わえる。
アフタヌーンティーから着想を得たエレガントなサンドイッチもラインナップ。シュリンプ＆エッグや生ハム＆チーズを挟んだクロワッサンサンド、贅沢なサーモンやチキン＆エッグのクラブサンドなど、気分に合わせて選べる4種類を用意。さらに、クロワッサンをはじめとする「ヴィエノワズリー」、五穀米やアボカドなど多彩な素材を使用した「サラダ・ラデュレ」、「コールスロー」など、洗練されたメニューが揃う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■カフェ・ラデュレ名古屋ラシック店
住所：愛知県名古屋市中区栄3-6-1ラシック1F
営業時間：11:00〜21:00
定休日：不定休
店舗構成：ブティック／イートインスペース
店内席数：20席
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