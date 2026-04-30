兵庫の川原正一騎手（６７）＝兵庫騎手会＝は４月３０日の園田競馬７Ｒ（サラ系４歳上Ｃ２、ダート１４００メートル）でメイショウマゴイチ（牡５歳、園田・森沢友貴厩舎、父エピファネイア）に騎乗して１着となり、１９７６年４月２８日にデビューして以来、地方＆ＪＲＡ通算３万５７９１戦目で通算６０００勝（地方５９２７勝、ＪＲＡ７３勝）を達成した。

「追って甘いところがあったので勝てるとは思わなかった」と晴れやかな表情を浮かべたベテラン。デビューから５０年と２日での大台到達に「まさか６０００勝できるとは思わなかった」と子供のようにはしゃいだ。今後も一戦、一戦を大事に乗る気持ちに変わりはなく「ケガのないようにまだまだ頑張りたい」とあくまでも現役にこだわり続けるベテラン。的場文男（７４２４勝）、佐々木竹見（７１５１勝）、石崎隆之（６２６９勝）に続く史上４人目の地方通算６０００勝を目指す。

◆川原 正一（かわはら・しょういち）１９５９年３月１４日、鹿児島県生まれ。６７歳。笠松競馬所属の騎手として１９７６年４月２８日にデビュー。同競馬で２８５６勝を挙げたのち、２００５年６月に兵庫へ移籍。１３年にＮＡＲリーディング騎手に輝く。２３年８月に地方競馬所属騎手としては最年長勝利記録となる６４歳６カ月２８日で重賞制覇。２５年１１月には６６歳８か月でＪＲＡのレースに騎乗し、ＪＲＡ史上最年長騎乗記録を更新した。