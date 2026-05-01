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「手書きで『鬱病治りました』と提出」ブラック企業で心身を壊した21卒女性の壮絶な結末

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新卒応援チャンネル【さざえ】が「【あの人は今】過酷な労働環境、失恋、鬱病…自動車教習所を辞めて上京したズンゲボさん、かなり大変だったらしい…【視聴者凸】」を公開した。自動車教習所を辞めて上京した21卒女性が、警備会社での壮絶な労働環境やプライベートの転落ぶりを赤裸々に語り、「この先日本国憲法通用しません」と嘆く様子が収められている。



過去の配信で、前職から異業種へ転職したことを報告していた21卒女性。上京の理由は交際相手のためだったが、早々に破局してしまったと自嘲気味に語っていた。しかし、本当の地獄は再就職先にあった。



内勤として採用された彼女だが、人手不足を理由に度々過酷な建築現場へ駆り出されることに。「セクハラやパワハラは茶飯事」と語り、現場には「この先日本国憲法通用しません」という空気が漂っていたと絶望を口にする。「辛さを分かってくれる地獄に落ちてくれる仲間が欲しい」と苦しい胸の内を明かす場面も。さらに、上司である専務の理不尽な業務放棄により、100人近くいる隊員からのクレーム対応を一人で背負わされる事態に発展。「どうなっても知らねえよ」と言い放つ上司への不満を爆発させつつ、責任感から過酷な業務をこなしてしまう真面目な一面ものぞかせた。



過酷な環境と失恋のショックから、不眠症や鬱病を患い休職を余儀なくされた彼女。心身を壊して実家に戻り、ハローワークで失業手当を申請しようとするが、医師の診断書を用意できなかったため「私は鬱病が治りました」と手書きの手紙を提出し、あえなく却下されるという破天荒なエピソードも苦笑いとともに披露した。



ボロボロになりながらも退職を決意し、地元での再就職を誓った彼女。しかし、通話の終盤、出会い系アプリで知り合った危うい男性から着信があったことを理由に、そそくさと通話を切断してしまう。上京のきっかけだった男性関係に再び振り回されるという見事な伏線回収で、波乱万丈な対談は幕を閉じた。