【GW速報】60カ国以上が集結！万博記念公園「麦食音祭」の全貌を徹底解説
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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【アフター万博】これヤバい…60カ国集結の最大級フェスを全部解説したら29分になった」と題した動画を公開した。
動画では、5月1日から万博記念公園で開催される「麦食音祭（ばくしょくおんさい）」を徹底解説。60カ国以上が参加する“アフター万博最大級フェス”の全貌を紹介している。
世界各国のグルメやカルチャーが集結する同イベント。ティンカノは出店リストを見ながら、「これは事前に回る場所決めておかないと無理」と語るほどの圧倒的な規模に驚きを隠せない様子だった。
さらに、万博ゆかりの展示やステージイベントなど、見どころはフードだけにとどまらないという。限られた日程でしか出会えない出店もあることから、「行くならちゃんと予習して」と視聴者に呼びかけた。
“万博の続きを体験できる”ともいえるこのイベント。動画では、全体像から注目ポイントまで約29分にわたって詳しく解説されている。
動画では、5月1日から万博記念公園で開催される「麦食音祭（ばくしょくおんさい）」を徹底解説。60カ国以上が参加する“アフター万博最大級フェス”の全貌を紹介している。
世界各国のグルメやカルチャーが集結する同イベント。ティンカノは出店リストを見ながら、「これは事前に回る場所決めておかないと無理」と語るほどの圧倒的な規模に驚きを隠せない様子だった。
さらに、万博ゆかりの展示やステージイベントなど、見どころはフードだけにとどまらないという。限られた日程でしか出会えない出店もあることから、「行くならちゃんと予習して」と視聴者に呼びかけた。
“万博の続きを体験できる”ともいえるこのイベント。動画では、全体像から注目ポイントまで約29分にわたって詳しく解説されている。
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