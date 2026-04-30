この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【アフター万博】これヤバい…60カ国集結の最大級フェスを全部解説したら29分になった」と題した動画を公開した。

動画では、5月1日から万博記念公園で開催される「麦食音祭（ばくしょくおんさい）」を徹底解説。60カ国以上が参加する“アフター万博最大級フェス”の全貌を紹介している。

世界各国のグルメやカルチャーが集結する同イベント。ティンカノは出店リストを見ながら、「これは事前に回る場所決めておかないと無理」と語るほどの圧倒的な規模に驚きを隠せない様子だった。

さらに、万博ゆかりの展示やステージイベントなど、見どころはフードだけにとどまらないという。限られた日程でしか出会えない出店もあることから、「行くならちゃんと予習して」と視聴者に呼びかけた。

“万博の続きを体験できる”ともいえるこのイベント。動画では、全体像から注目ポイントまで約29分にわたって詳しく解説されている。

YouTubeの動画内容

00:00

5月1日開幕「麦食音祭」のイベント概要
01:58

ステージパフォーマンスのスケジュールと見どころ
03:36

世界各国の絶品フードブースを徹底解説
11:08

万博パビリオン関連の展示と限定グッズ
28:53

会場を効率よく回るためのアドバイス

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