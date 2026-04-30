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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【アフター万博】これヤバい…60カ国集結の最大級フェスを全部解説したら29分になった」と題した動画を公開した。



動画では、5月1日から万博記念公園で開催される「麦食音祭（ばくしょくおんさい）」を徹底解説。60カ国以上が参加する“アフター万博最大級フェス”の全貌を紹介している。



世界各国のグルメやカルチャーが集結する同イベント。ティンカノは出店リストを見ながら、「これは事前に回る場所決めておかないと無理」と語るほどの圧倒的な規模に驚きを隠せない様子だった。



さらに、万博ゆかりの展示やステージイベントなど、見どころはフードだけにとどまらないという。限られた日程でしか出会えない出店もあることから、「行くならちゃんと予習して」と視聴者に呼びかけた。



“万博の続きを体験できる”ともいえるこのイベント。動画では、全体像から注目ポイントまで約29分にわたって詳しく解説されている。