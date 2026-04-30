元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が、台湾への２人旅行ショットを公開した。

渋谷は２９日までに自身のインスタグラムを更新。「台湾 思いつきでぽんっと行きましたが、行きたい所全部行けました！食と自然と文化と街を楽しめた、最高の２人旅でした」と記し、昨年、ＮＭＢ４８を卒業したタレント・小嶋花梨と台湾旅行を楽しむショットを複数枚投稿した。

「人生には“一口目がいっぱいある”って教えてもらって、今大好きなカレーも、一口目の感動はもう忘れちゃったけど 大人になって旅をして、食も感情も、沢山の一口目と出逢って、心でいーっぱい味わいたいなあと思いました」「＃なぎさとかりん旅 ＃完全なる最高の旅 ＃唯一の心残りは＃タピオカミルクティーを楽しみに買ったら＃間違えてタピオカ抜きの＃シンプルミルクティーを頼んでしまったことです笑 ＃次こそリベンジタピオカ笑 ＃台湾の人は優しくて温かくて幸せでした」とつづった。

この投稿には、「２人で楽しく過ごせてよかったね」「可愛い」「デートしてほしい」「なぎこじー 幸せですううう」「なぎちゃんが楽しめて心身共に充実してると嬉しい」「素敵な笑顔ですね！」「明るい姿が好き〜」「２人で行けてよかったね めっちゃ楽しそうな表情 こじりんが撮ってくれるなぎちゃんほんとに可愛い」「めちゃめちゃ最上級にお似合い可愛いすぎますね」などのコメントが寄せられた。