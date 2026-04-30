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これ全世界で標準にならないかな？

EUは域内で販売される製品へ厳格な規制を課すことで知られています。すでにiPhoneがUSB-Cポートでの充電対応を余儀なくされました。おかげで他国のユーザーにまで恩恵が…。

このほどThe Olive Pressは、新たに来年から義務づけられる、スマートフォンやタブレットへの規制について報じました。メーカーにとっては、多大の負担となりそうですけど、地球環境に優しい製品仕様がスタンダードとなる流れは加速しそうですよ。

バッテリー交換は全ユーザーが簡単に！

2027年2月18日より有効となるEUの新規制では、あらゆるEU域内で販売されるスマートフォンやタブレットに対して、簡単にユーザーがバッテリー交換できる仕様が義務づけられます。ユーザーが購入後、最低5年は交換バッテリーを入手可能な販売体制の構築が必須。特殊なツールやショップでの交換が必要になる仕様は、原則として認められません。

すでに同規制に関しては、2023年に制定が正式にアナウンスされました。各メーカーも、来年の発効に向けて対応姿勢を見せてはいたものの、ユーザーが購入した製品を修理する権利の保証をめぐって、いろいろ複雑な事情もあるのでしょう。

しかしながら、EUは、来年からユーザーが一般的なツールで簡単にバッテリー交換できる製品でなければ販売を認めない方針。もし交換に特殊なツールを要するなら、販売時に無償でセット配布しなければならないとまで定められていますね！

世界でスタンダードに？

そもそも手軽にバッテリー交換できるスマホって、実は全ユーザーの願いだったりするでしょう。モバイルバッテリーを持ち歩いたり、なんとか出先で充電するよりも、ササッとフル充電された予備の電池に入れ替えられるなら、利便性は大いに向上するはず。あとバッテリーの老朽化以外、まったく問題なく使い続けられるはずのスマホやタブレットを、簡単にバッテリー交換できないのもあり、新品に買い換えているというユーザーが少なくないのも現状です。

もしだれでも交換用のバッテリーを店で購入し、愛用しているスマートフォン・タブレットをストレスなく新品バッテリーにアップグレードできてしまうなら？ 同じモデルを、より長く大切に使い続けるユーザーが増えることは間違いありません。それは廃棄される電子機器を減らし、エコでサステナブルな利用スタイルを促進することへつながっていくでしょう。

ちなみにメーカーにとっては、いちいちEU向けのモデルのみ、バッテリー交換仕様を取り入れるのか？ それとも全世界で同じように手軽なバッテリー交換をサポートする体制へシフトするのか？ 取り急ぎ戦略を固める必要性が高まっていますけど、ユーザーにとっては、日本国内でも同じように新仕様のスマホやタブレットが普及していくことを願いたいものですよね〜。

Source: The Olive Press