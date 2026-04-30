【ゴンチャ】″飲むマンゴープリン″が期間限定で登場！デザートのような贅沢感

ゴンチャでは、2026年4月27日から「リッチ マンゴープリン」が期間限定で発売中です（一部店舗を除く）。

お茶との相性を追求したマンゴープリン

マンゴーを味わい尽くすアジアンデザートティー「GO！GO！MANGO！」シリーズ第2弾として、"のむデザート"を楽しめる「リッチ マンゴープリン」が登場。マンゴーの味わいを濃厚リッチに楽しめるデザートのような1杯です。

今回の「リッチ マンゴープリン」のために、お茶との相性を追求したマンゴープリンをオリジナルのレシピで開発したといいます。

ゴンチャオリジナルのマンゴープリンをメインに、濃厚なマンゴーソースを組み合わせ、なめらかな口あたりとマンゴーの甘みによるマンゴースイーツのような味わいを楽しめるドリンクです。

濃厚な甘みと芳醇な香りが特徴の最高級品種「アルフォンソマンゴー」など2種のマンゴーを使ったマンゴープリンと、フルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティーのハーモニーで、濃厚な味わいとすっきりとした余韻を両立しています。

・リッチ マンゴープリン ミルクティー（ICED／M）

マンゴープリンにマンゴーソースを重ね、マンゴーのおいしさを味わい尽くせます。

価格は670円。

・リッチ マンゴープリン ココナッツミルクティー（ICED／M）

阿里山ウーロンティーにマンゴープリンとマンゴーソース、さらにココナッツの甘い香りと豊かな風味を凝縮したココナッツシロップを合わせ、クリーミーなアジアンテイストを際立たせています。

価格は720円。

・リッチ マンゴープリン ジェラッティー（FROZEN／M）

マンゴーのおいしさを堪能できる、ひんやりなめらかなフローズンティー。ゴンチャオリジナルのマンゴープリンとジェラッティーが合わさり、1口ごとになめらかさとシャリッとした食感の変化を楽しめます。

価格は700円。

・リッチ マンゴープリン

「アルフォンソマンゴー」をはじめ、2種のマンゴーを使ったゴンチャオリジナルのマンゴープリンです。口の中でほどけ、フルーティーな香りを堪能できます。

価格は100円。

生のマンゴーを原料に使用しており、マンゴーの皮や繊維が残る場合がありますが、食べても健康に影響はないとのことです。

カスタマイズの追加トッピングは2つまで可能です。

おすすめのカスタムは？

また、いつものお気に入りに追加したり、期間限定を贅沢に楽しんだり、濃厚リッチな味わいをさらに贅沢に楽しめるカスタマイズ「よくばりマンゴーカスタム」もできます。

・ジューシーマンゴーティー（阿里山ウーロンティー＋リッチ マンゴープリン×2＋アロエ）

阿里山ウーロンと、なめらかで濃厚なマンゴープリン、みずみずしいアロエの組み合わせにより、食感の楽しさが増します。

価格はICED／L 480円＋トッピング290円。

・マンゴーマンゴー トロピカルティー（マンゴー阿里山 ティーエード＋リッチ マンゴープリン）

香り高く芳醇なマンゴー阿里山 ティーエードとマンゴープリンを合わせています。とろけるマンゴーの味わいが口の中に広がり、贅沢感が増します。

価格はICED／M 570円＋トッピング100円。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部