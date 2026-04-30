ＶＴｕｂｅｒ４人組ユニット「秘密結社ｈｏｌｏＸ」が２９日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで「秘密結社ｈｏｌｏＸ Ｌｉｖｅ ２０２６『Ｆｉｒｓｔ ＭＩＳＳＩＯＮ』」を開催した。

初めて浴びる生の歓声に４人が酔いしれた。これまでも配信ライブは度々行ってきたが、リアル形式での開催は初めて。デビュー５年目にして実現した念願の一日に、博衣こよりは「ここに来てみんなの笑顔を見たら…」と目を潤ませ、風真いろはは「かまさないといけないよね！」とさらに気合を入れた。

開演時のＭＣでラプラス・ダークネスが「狂気の宴（うたげ）の始まりだ！」とシャウトすると、会場の熱は序盤から最高潮。デビュー曲「常夜リペイント」から新曲「爆鳴ＤＩＶＥＲ！！！！」まで全１７曲を披露し、それぞれのソロ曲も織り交ぜながら約２時間にわたってファンを魅了した。

目の前にいる客席とのコール＆レスポンスも満喫。ＭＣ中には、１人のファンにマイクを渡して４人の中で誰が推しなのか問いかけるなど、リアル形式だからこその交流も楽しんだ。

ここまでの道のりは簡単ではなかった。もともとは５人で活動していたが、昨年に沙花叉クロヱが配信活動を終了。当時について鷹嶺ルイは「ポッカリ穴が空いてしまったような気持ちでした」と涙を流して明かし、ラプラスも「事務所から『ライブやりませんか？』と言われたときからずっと不安だった。４人でライブをやって、今までのファンが納得してくれるのかなとか、いろいろ考えちゃいました」と漏らした。

それでも、ファンの笑顔を見ると「最高のライブができた４人だったはず」としみじみ。ライブタイトルを「Ｆｉｒｓｔ ＭＩＳＳＩＯＮ」と銘打ったように、鷹嶺は「またこういった場を作ってもらえるように」と２回目の開催に意欲を見せた。この日の景色を励みに、次のステップへ進む。（松下 大樹）

〇…今月８日にユニット初のアルバム「Ｓｅｃｒｅｔ ＯＲＤＥＲ」を発売。「常夜リペイント」のリミックスや、「爆鳴ＤＩＶＥＲ！！！！」「Ｊｕｓｔ ｆｏｒ Ｘ」といった２つの新曲も含めた全１１曲が収録されており、ユニットの集大成を飾る作品に仕上がっている。

◆秘密結社ｈｏｌｏＸ（ひみつけっしゃ・ほろっくす）ＶＴｕｂｅｒ事務所「ホロライブ」から２０２１年にデビューした６期生によって結成。２２年１２月、デビュー曲「常夜リペイント」をリリース。「今までにない、少しダークな雰囲気を醸し出す謎の組織」として活動。４人全員がＹｏｕＴｕｂｅ登録者数１００万人以上を抱える。