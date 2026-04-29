グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が29日、自身のインスタグラムを更新。バニーガール姿を投稿した。

「5月2日はマルハン上小田井駅前店に来店します！ 皆さん是非会いに来てください！」と呼びかけ、チェック柄のバニーガールショットを公開。「そしてこの日は…推しパチの日 推しスロの日 ホールでお試しプレイができるらしい！ パチンコ、スロット初めての人もこれを機に一緒に楽しもう！」とつづった。

また、別の投稿では、滝の前に立ってバストを限界ギリギリまで披露した青いバンドゥビキニ水着姿や、白を基調とした花柄ランジェリー姿でハンバーガーを食べるショットなどもアップした。

ファンやフォロワーからも「超絶かわいい」「激かわいー」「スタイルが抜群」「めちゃめちゃセクシーで可愛い」「セクシーダイナマイト」「笑顔の天使」「これは反則やぁ」「どっちも大きいね〜」「デカっ」「こぼれそう」「立派な果実」などのコメントが寄せられている。

天羽は東京・江戸川区出身。13年に「伊藤みう」の芸名で芸能界デビュー。16年には「QTハートかぷせる」の「小松きすみ」として再デビュー。17年に「BABY TO KISS」のメンバーとして「天羽希純」に改名。19年に初めて雑誌の表紙に抜てき。20年8月にゼロイチファミリアに所属し、同11月にアイドルユニット「＃2i2」加入。23年、集英社の「グラジャパ！アワード2023」特別賞受賞。同年に国の指定難病「潰瘍性大腸炎」を公表。24年には初のソロ曲「希う」をデジタルリリース。「令和最強のコンプラ女」としてSNSでも話題に。本名でもある「希純」は父が大好きな氷室京介のヒット曲「KISS ME」から命名。特技はピアノ。趣味は銭湯巡り。愛称「きすみん」。身長164センチ。血液型A。