精神科医の言葉に納得！「頑張っても報われない」と感じる時に心が軽くなる5文字
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日常で「なんとなくしんどい」「やる気が出ない」と感じながらも、病院に行くほどではない…そんな経験をしたことがある人は多いでしょう。臨床現場で多くの悩みに向き合ってきた精神科医Tomyさんによると、「うつ未満」の状態に苦しむ人が増えているそうです。「うつ未満」は医学的な診断では使われない言葉ですが、精神科医Tomyさんは「うつ病ではないが気力や意欲の低下により物事に積極的に取り組めない状態」と定義しています。
※本記事は精神科医Tomy著の書籍『うつ未満 。「大丈夫」と言えない日の相談室』から一部抜粋・編集しました。
著者：精神科医Tomy
1978年生まれ。東海中学・東海高校を経て、名古屋大学医学部卒業。医師免許取得後、名古屋大学精神科医局に入局。精神保健指定医、日本精神神経学会専門医。X（旧Twitter）が人気で、39万フォロワーを突破。著書『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）に始まる「1秒シリーズ」は36万部突破のベストセラーに。テレビ・ラジオなどマスコミ出演多数。
著＝精神科医Tomy／『うつ未満 。「大丈夫」と言えない日の相談室』