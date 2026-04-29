“しゃれてる”って思われたい♡ 遊びゴコロ満点で華やかな【グリーンメイク】をご紹介

自分に似あうメイクを追求するのも大事だけど、たまには、自分の魅力を最大限に引き出すメイクに挑戦してみたい...！そこで今回は、遊びゴコロ溢れる「グリーンメイク」をご紹介します。ハードルの高いカラーメイクも、少しのポイントを押さえれば簡単に攻略できちゃうんだとか...！

しゃれてるって思わせたい ちりばめグリーンでカラーメイクをモノにする！ 顔全体のメイクを、アイパレの色構成をイメージした配色にすると、ユニークなカラーメイクもうまくまとまる！ キャッチーなグリーンは、ラフにちょんちょんと置いたような塗り方で遊び心を感じさせて。さらにグリーンに渋みが出ないよう、ほかの色もブライトトーンを選ぶのがポイント。

使用するアイテムはこちら♡ Key item 【a】ドレスドブルーム アイズ レディトゥブラッシュ 104 6,600円／ジルスチュアート ビューティ（限定） ▶太陽の輝きと、それを受けてきらめく新緑のようなすがすがしいカラーリング。 Other 【b】YSL メイクミーブラッシュ パウダー 68 8,360円／イヴ・サンローラン ボーテ（4/24発売） ▶毛穴や凹凸をカムフラしながら、ふんわり色づくマットなヌードピンク。 【c】ロムアンド ヴェールライター 01 1,430円／韓国高麗人蔘社 ▶肌なじみのいいウォームトーンのハイライト。 【d】 ザ リップペンシル 0133,300円／ADDICTION BEAUTY（4/24発売） ▶素の唇に溶け込むようなベージュで、リップの印象を自在に描く。 【e】 ミルクタッチ デューステインシアーリップグロス 09 1,815円／クージー ▶クリアな色づきとみずみずしいツヤで唇にフレッシュな魅力を宿す

HOW TO How to アイシャドウ 目を囲むようにグリーンを点置き a-1をアイホール全体にのばし、a-2を上まぶたの黒目上と目頭、下まぶたの黒目下と目尻にちょんちょんとのせる。下まぶたにのせたグリーンの間を埋めるように、a-3を黒目と目尻の間に塗る。 How to チーク ほお高め位置に横長のだ円形にbを塗り、その上部の目尻側にcを重ねる。さらにcは鼻根と鼻先にもオン。 How to リップ ほかは白みコーラルで全体のトーンを明るく 上唇の両端と山部分にdでラインを引いてから、eを唇全体に塗ってふっくらとしたコーラルリップに仕上げる

完成♡ 散りばめられたグリーンがおしゃれ。お花畑のような多幸感をまとって♡ トップス 20,900円／heki リング 4,950円／Q-pot（805showroom） 撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

北里琉