◆第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井競馬場・ダート１８００メートル、稍重）

今年から１着賞金が６０００万円に増額された、３歳ダートクラシック１冠目に砂のスター候補１３頭（ＪＲＡ３、南関東１０＝トリグラフヒルは出走取り消し）が集結。戸崎圭太騎手騎乗で３番人気のフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）が、京浜盃２着のリベンジを果たし、ブルーバードＣに続く重賞２勝目で、ビッグタイトルをつかんだ。好スタートから逃げの手に出ると、直線でも粘り２着ロックターミガンに３馬身差をつけた。勝ち時計は１分５２秒７。

休み明けだった前走の京浜盃は先に抜け出したロックターミガンをとらえきれなかったが、２度目の対戦で逆転。戸崎圭太騎手は、ナルカミとのコンビで制した昨年のジャパンダートクラシック以来となる大井競馬場でのＪｐｎ１制覇を飾った。

２着には１番人気のロックターミガン（西村淳也騎手）、３着には６番人気のロウリュ（吉原寛人騎手）が入った。

戸崎圭太騎手（フィンガー＝１着）「先生（田中博調教師）ともレースの前にプランを立てて、前々で競馬をしようと考えていました。一度はハナに立てたんですけど、ペースを落としすぎたかなと思いました。馬のリズムを考えてましたけども、すごくいい気分で走っていたんじゃないかな。先生とも話をしたプランがうまくいったんじゃないかな。前走より馬もよくなってきたんじゃないかと思います。（ダート）クラシックをひとつ取れたということで、このあとも注目されると思いますし、応援してほしいと思います。フィンガーの強さを見せられましたし、今後の活躍も期待できると思います」