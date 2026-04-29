AnthropicがClaudeとAdobeやBlenderなどのツールを直接連携できるコネクタを発表、Ableton・Canva・Autodesk・Resolume・SketchUp・Spliceも

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