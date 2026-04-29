◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 2-0 ヤクルト(29日、神宮球場)

阪神の郄橋遥人投手が今季3度目の完封勝利。ヒーローインタビューでは「うまくいきすぎ」とここまでの登板を語りました。

試合前時点で防御率0.38だった郄橋投手は前回から中16日でのマウンド。序盤から圧巻の投球を見せ、9回110球、3被安打、7奪三振、無四球、無失点。わずか打者28人で完封勝利を収めました。

今季早くも3回目の完封勝利に「うまくいきすぎですけど、バックに守ってもらって、キャッチャーの人に引っ張ってもらって、という感じです」と語ったチームメートへ感謝した郄橋投手。

中16日空いたことには「(チームメートの)頑張っている姿を見ていたので力になりたいと思っていた。(それが)できたかなと思います」と喜びました。

前日28日は2桁得点を挙げていたヤクルト打線に対し意識したことを問われた際は、再び「さっき言ったようにキャッチャーの人に…」と口に。これにスタンドのファンから笑いが起こると、後方を振り返りスタンドの反応を確認してから「…引っ張ってもらいました」と最後まで続けました。

その後も質問に答えながら、回答後にたびたび難しい表情を浮かべていた郄橋投手。防御率を異次元の0.27としましたが、ヒーローインタビューには苦手意識を見せていました。