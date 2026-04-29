キャッシュレス時代の割り勘、どうしてる？現金派と電子マネー派の飲みの場で先輩がみせた優しさに共感【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
2021年4月の退職をきっかけに、X(旧Twitter)に漫画を投稿し始めたやぎ公(@yagi_kou_)さん。30年間勤めた職場での経験などをもとに描く「ネコ谷さんは会社員」は、ふつうの会社員・ネコ谷さんや、現代っ子の憎めない後輩・チュー尊寺君など、個性豊かなキャラクターが繰り広げる、意外とリアルな会社員生活を描いた漫画として注目を浴びている。
キャッシュレス決済が当たり前になりつつある今、それでもなお「現金ならでは」の温かさを感じさせる本作「ネコ谷さんは会社員」がある。作者・やぎ公さんの漫画は、そんな日常の機微を切り取ったものだ。
物語は、仕事終わりに久しぶりの1杯を楽しんだネコ谷さんとチュー尊寺君のやり取りから始まる。会計はキャッシュレスでチュー尊寺君がまとめて支払うが、割り勘の場面で現金派のネコ谷さんが見せた“粋な対応”が印象的だ。そのさりげない気遣いに、読者からは「先輩の思いやりが詰まっている」といった共感の声が多く寄せられ、支払い方法の違いについてもさまざまな意見が飛び交った。
やぎ公さんは、近年の支払い手段の多様化を背景に「いつか作品にしたいテーマだった」と語る。また、自身もかつて割り勘で苦労した経験があるという。酔った仲間同士が「自分が多く払う」と譲り合い、店員を困らせてしまったエピソードには思わず苦笑がこぼれる。
さらに印象に残っている先輩について尋ねると、「お小遣い制なのに後輩に少し多めに出してくれた人がいて、その気遣いがとても嬉しかった」と振り返る。その記憶が、本作のネコ谷さんの姿にも重なっているのだろう。
キャッシュレスが進む時代だからこそ、人と人とのやり取りに宿る思いやりが際立つ。世代や価値観が混ざり合う場面では、ネコ谷さんのような心配りが、場を和ませる鍵になるのかもしれない。
取材協力：やぎ公(@yagi_kou_)
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