アイドルグループKing & Princeの永瀬廉（27）が4月25日に自身のインスタグラムを更新。親友の結婚式に参加したプライベートショットを公開した。ファンからは親友の門出を祝福するコメントが多く見られたが、物議を醸しているのが永瀬の参列時の服装だ。通常、日本では弔事に黒ネクタイを着用することが多い。海外では結婚式での黒ネクタイが当たり前の国もあるが、日本は慶事には白ネクタイが一般的とされる。今回、永瀬が黒ネクタイを着用した写真をSNSにアップしたことから妙な注目を集めている。

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そして永瀬が「スーツはDiorさんで選ばせていただきました」とわざわざディオールのスーツを着用したことも明かしたことから、「ディオールで選んだならなぜ店側が止めなかったのか」とディオール側の常識を問う声まで散見されている。

というのも、永瀬は昨年12月にディオール ビューティの魅力を伝える「フレンズ オブ ザ ハウス」に就任。これは、ブランドと特別な関係を持つ著名人が与えられる称号で、2月5日には「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と「ディオール アディクト フレグランス」の発売を記念したポップアップイベントに登場した。

「今回の結婚式での黒ネクタイ着用で、永瀬さんの常識を問うだけでなく、《アンバサダーをしているディオールで購入したなら、接客したディオールのショップスタッフからアドバイスはあったのか？》と飛び火する指摘も出ています。もちろん、永瀬は『スーツはディオールで選んだ』と述べているだけで、ディオールが着用目的を把握し、コーディネートにまで関与していたか定かではありません。永瀬さんの常識不足を認めたくない一部ファンが責任転嫁しようとしているフシも伺えますね」（ファッション誌編集者）

■ディオールの公式サイトにはウェディング用の黒ネクタイが…

永瀬を擁護したいファンと、永瀬に日本のマナーを身につけてもらいたいと願うファンの想いが事態をややこしくしている面もあるようだ。《永瀬クンが着用している黒ネクタイは光沢があるものだから慶事にも向いている》と擁護するファンもいる。

「ディオールの公式サイトでは、ウェディングルックとして黒ネクタイもラインナップされています。ただ、やはり日本では日本の冠婚葬祭のマナーを優先するのが無難といったところでしょう。しかもSNSでその姿を発信するのであれば、慎重にいくべきで、公的な場面だったら事務所のチェックも入っていたと思いますが、個人のインスタへの投稿かつ親友の結婚式は、プライベートなものなので、事務所や周囲の大人の目も届きにくかったのかもしれません」（同）

冠婚葬祭のマナーは大人でもややこしく、こだわり過ぎる必要はないといった指摘もある。多少の失敗は“若さ”で許されるが、永瀬は27歳。ディオールの顔とも言える永瀬だからこそ、ディオールを着用する時は尖り過ぎず、慎重に振舞うべきだったのかもしれない。

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