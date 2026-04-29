グリーンの本気度が凄い！100均のレベルじゃない！大人が取り入れやすい本格商品

生活の中に植物を取り入れたいと思っても、忙しい大人にとってはハードルが高いのが本音。でも、何気ない所に植物があるおしゃれな生活に憧れる…そんな願いを叶えてくれるアイテムをダイソーで発見しました！飾りやすく、管理もしやすいフェイクグリーンで、お部屋に華やかさをプラス♡クオリティも高くておすすめです！

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空間に奥行きと華やかさをプラス♡ダイソーの『グリーン壁掛け』

商品名：グリーン壁掛け

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480811833

生活の中に植物を取り入れたいと思っても、忙しい大人にとってはハードルが高いのが本音。でも、何気ない所に植物があるおしゃれな生活に憧れますよね。

気軽に飾れて楽に管理できたら…そんな願いを叶えてくれるアイテムをダイソーで発見！インテリア売り場で見つけた、220円（税込）の『グリーン壁掛け』をご紹介します。

黒いフレームの中にグリーンがぎっしりとデザインされた、壁掛けタイプのフェイクグリーン。飾るだけで壁面に奥行きと華やかさが生まれます。

上部のフック穴に加え、背面にもフックを引っ掛けられる穴が付いています。壁の状況や好みのスタイルに合わせて設置しやすい、親切設計なのも嬉しいポイントです。

なんとなく寂しい場所に飾るだけで、空間がパッと明るく華やかに。落ち着いた黒のフレームと、爽やかなグリーンの色合いが絶妙で、どんなお部屋の雰囲気にも馴染みます。

ちなみに、グリーンの収まり方を自分好みに少し整えてあげると、より綺麗に見えますよ。

コンパクトサイズで飾りやすい『グリーンポット』もおすすめ！

商品名：グリーンポット

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480810645

『グリーンポット』も気になったので購入してみました。価格は110円（税込）で、こちらもインテリア売り場で見つけました。

ポット部分はグレーがかったベージュのような色合い。落ち着いたトーンなので、どんなお部屋にもスッと馴染みます。

葉っぱの部分は結構リアルで、110円にしてはチープ感がありません。

手のひらに収まるコンパクトサイズで、玄関やトイレなど限られたスペースにも手軽に置けます。

土の部分もプラスチック製です。本物の砂利を使ったタイプよりもホコリが溜まりにくく、サッと拭き取れるのでメンテナンス面でとても優秀です。

よく見ると接着剤の糸のようなものが残っていることがありますが、100円という価格を考えれば自分で除去して整えられる程度なので、個人的には気になりません。

サイズがちょうどよく、他の小物との相性も抜群。とにかく収まりがいいので、ちょっとしたスペースに飾りやすいです。

葉っぱ自体が横に広がりすぎないデザインなので、小物の邪魔をせず飾れるのも嬉しいポイントです。

水やり不要でホコリも掃除しやすいので、忙しい毎日でも緑のある暮らしを諦めたくない…という方におすすめです！

楽に管理できて、お部屋を華やかに見せてくれる、ダイソーの『グリーン壁掛け』と『グリーンポット』。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。